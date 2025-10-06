Brilló en Alianza Lima y hoy hizo su debut oficial en la Bundesliga con el Hamburgo SV

Alianza Lima ha tenido grandes jugadores en las ligas más importantes de Europa, por lo que a este histórico hecho se sumó una futbolista más: además de Jefferson Farfán, Paolo Guerrero y Claudio Pizarro, Almudena Sierra, con 18 años, hizo su debut oficial en la Bundesliga con el Hamburgo SV.

Almudena Sierra, exjugadora de Alianza Lima, hizo su debut oficial en la Bundesliga

A los 87 minutos del segundo tiempo del encuentro entre Hamburgo Femenino vs Hoffenheim Femenino, Celia Brancao, entrenador del conjunto alemán, decidió hacer ingresar por primera vez a Almudena Sierra.

Video: Alonso El Inca

La jugadora que cuenta con doble nacionalidad, peruana y francesa, participó en la derrota del Hamburgo SV por 4-1 en la jornada 5 de la Bundesliga Femenina, teniendo un debut inesperado para la exfutbolista de Alianza Lima.

Es importante mencionar que la jugadora disputará este torneo junto a grandes clubes como Bayern Múnich, Friburgo, Bayer Leverkusen, Wolfsburgo, Werder Bremen, entre otros.

Almudena Sierra hizo su debut oficial con Hamburgo SV en la Bundesliga.

Almudena Sierra jugó en Alianza Lima

Almudena Sierra jugó en la Sub-14 de Alianza Lima y desde allí, en 2020, dio el salto a Europa firmando por el Club Eimsbutteler Turnverband de Alemania. La jugadora es hija de Fabricio Sierra, ex técnico de Deportivo Municipal y de la reserva de Alianza Lima. Su familia lleva sangre blanquiazul.

Almudena Sierra jugó en la Sub-14 de Alianza Lima.

Desde entonces, la trayectoria de Sierra ha ido en ascenso, por lo que su buen rendimiento en la Bundesliga 2 Femenina generó que la selección de Francia la convoque para participar en la Eurocopa Sub-19.

Por último, el 6 de octubre de 2025, Almudena hizo su debut oficial en la Bundesliga 2 junto al Hamburgo SV en el duelo contra Hoffenheim Femenino por la fecha 5 del prestigioso campeonato europeo.