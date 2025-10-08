Guillermo Salas fue directo y dio fuerte calificativo a Guerrero en Alianza Lima: "Es un..."

Guillermo Salas reapareció en el ojo público y llamó la atención durante una entrevista en la que se refirió a la actualidad de Alianza Lima, donde hizo hincapié al desempeño que ha mostrado Paolo Guerrero a lo largo de la temporada. El exentrenador blanquiazul sorprendió al dar su opinión sobre el ‘Depredador’, en medio de los rumores sobre su renovación con el club.

Cabe recordar que, en el pasado, el popular ‘Chicho’ Salas y Paolo Guerrero tuvieron una discusión cuando coincidieron en la Universidad César Vallejo, cuando el 'Depredador' se reusó a entrar de cambio en un partido del equipo trujillano y días después concretó su llegada al cuadro victoriano.

En ese contexto, durante una entrevista con el programa ‘Fútbol Como Cancha’, le preguntaron a Salas sobre a qué jugador elegiría entre Hernán Barcos y el delantero peruano. Al respecto, el exestratega blanquiazul sorprendió al dar un firme concepto sobre Guerrero.

Guillermo Salas, ex DT de Alianza Lima, opinó sobre el rendimiento de Paolo Guerrero. Foto: Líbero.

"A ojos cerrados, Paolo Guerrero (a quién elegiría). Juega afuera, adentro, va por los costados. Es la primera salida directa del equipo, cubre muy bien los balones. Paolo es un crack", expresó el exestratega de Alianza Lima.

Números de Paolo Guerrero con Alianza Lima

Cabe resaltar que Paolo Guerrero ha tenido destacadas actuaciones esta temporada con la escuadra victoriana, siendo vital gracias a su aporte goleador. En total, el ‘Depredador’ ha disputado 31 partidos, anotando 11 goles y brindando una asistencia, lo que lo convierte en el segundo máximo goleador del equipo.

Paolo Guerrero es el segundo máximo goleador de la temporada. Foto: Carlos Félix/URPI.

Sin embargo, durante esta misma temporada también ha arrastrado lesiones, que le han impedido participar desde el inicio en varios encuentros con Alianza Lima.

Guillermo Salas opinó sobre las posible renovaciónes de Paolo Guerrero y Hernán Barcos en Alianza Lima

De igual manera, Guillermo Salas fue consultado sobre su opinión respecto a las posibles renovaciones de Paolo Guerrero y Hernán Barcos con Alianza Lima para la próxima temporada, y aseguró que, si bien ambos son jugadores de élite, la directiva deberá tomar decisiones considerando que son futbolistas veteranos.

"Este fin de año para Alianza será de decisiones. Paolo y Hernán son referentes, pero el fútbol te pide otras cosas. Son jugadores que tienen más de 40 años y tiene que haber cambios", mencionó.