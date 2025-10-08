Alianza Lima determinó si Paolo Guerrero y Hernán Barcos continuarán para el 2026

Dos de los futbolistas principales que tiene Alianza Lima son Paolo Guerrero y Hernán Barcos, delanteros de mucha jerarquía a nivel internacional, pero que por tener 41 años ya se encuentran en el ocaso de su carrera profesional. Por ello, el cuadro blanquiazul sorprendió tomando una decisión respecto al futuro de ambos atacantes, sobre todo en medio de los rumores sobre una posible renovación.

Como sabemos, a inicios de temporada ambos jugadores dieron declaraciones revelando que este podría ser su último año antes de colgar los chimpúnes, pero en los últimos meses la situación ha parecido cambiar y no ven con malos ojos disputar por lo menos una campaña más con los de La Victoria. Ante ello, el periodista Gerson Cuba se pronunció en redes sociales.

"A propósito de Paolo Guerrero y su posible continuidad en Alianza Lima, es bueno recordar lo mencionado en la transmisión de hace algunas semanas: en tienda íntima existe la predisposición de escuchar el deseo no solo de Paolo, sino también de Hernán Barcos. Sea cual sea la decisión que ellos tomen (continuar o el retiro), el cuadro blanquiazul no pondrá objeciones", precisó el mencionado comunicador en 'X'.

En síntesis, Alianza Lima aceptará cualquier decisión que tomen sus delanteros de cara a la próxima Liga 1 y torneo internacional, por lo que están abiertos a ofrecerles una renovación de contrato luego de analizar bien los términos. Eso sí, desde hace semanas la hinchada viene exigiendo que ambos se vayan de la institución porque consideran ya cumplieron su ciclo, o en el peor de los casos que únicamente le amplien vínculo a uno de ellos.

Números de Paolo Guerrero y Hernán Barcos este 2025

Esta temporada Paolo Guerrero ha jugado 31 partidos en general, entre torneos nacionales e internacinonales, con Alianza Lima y convirtió 11 goles; mientras que Hernán Barcos disputó 41 compromisos con camiseta blanquiazul en total y anotó en 13 oportunidades.