Castillo dio fuerte mensaje por llegada de Felipe Chávez a la selección peruana: "Es un..."
Felipe Chávez es la gran novedad en la selección peruana. Ahora, Jesús Castillo se pronunció de forma contundente por la incorporación del joven jugador al grupo de la 'Bicolor'.
La selección peruana continúa con sus entrenamientos de cara al amistoso ante Chile por la fecha FIFA de octubre. Para este encuentro, el DT interino Manuel Barreto decidió convocar a Felipe Chávez, volante del Bayern Múnich, quien recibió su llamado a los 18 años. Tras ello, Jesús Castillo dejó un contundente mensaje sobre la incorporación del joven talento.
Luego de los entrenamiento de este miércoles, el volante de Universitario, Jesús Castillo, declaró ante los medios en zona mixta y reveló cuál es el primer objetivo que tiene la 'Bicolor' en este nuevo proceso. "Este partido sirve mucho para mostrarnos y volver a creer, para mostrarnos los jóvenes y demostrar la idea de juego que tiene el 'profe' (Manuel Barreto", dijo para las cámaras de Entre Bolas.
En ese contexto, hablando de las nueva caras del seleccionado patrio, le consultaron por como ha visto la integración de Felipe Chávez con los demás jugadores de la selección peruana en su primera convocatoria con el primer equipo. Al respecto, Castillo fue claro al recalcar que irá mejorando con el tiempo, ya que es un jugador nuevo.
Video: Entre Bolas
"Bien, yo creo que (Felipe Chávez) se está adaptando también al grupo. El grupo tiene que acogerlo también, porque es un jugador nuevo para nosotros. Yo creo que va bien", mencionó el volante crema.
Felipe Chávez y su paso por las menores de Perú
Felipe Chávez es uno de los jugadores más prometedores del fútbol peruano y, pese a que se perfila como una de las próximas estrellas del Bayern Múnich, decidió jugar por la selección peruana. El volante ha integrado diversas convocatorias con la Sub 17 y Sub 20, logrando jugar 7 partidos entre ambas categorías.
Sin embargo, a inicios de años, sorprendentemente quedó fuera del Sudamericano Sub 20, una decisión que molestó a los hinchas. Ahora el volante podrá hacer historia y sumar su debut con la selección mayor a sus 18 años.
