¿Sin figuras? Chile tendrá dos bajas de peso para enfrentar a la selección peruana por amistoso

Faltan solo unos días para el partido amistoso entre Perú vs Chile por la fecha FIFA de octubre, donde ambas selecciones iniciarán un proceso de renovación con miras a las Eliminatorias 2030. Este 'Clásico del Pacífico' se presenta como un duelo de pronóstico reservado, y en la previa se conoció que la selección chilena no podrá contar con dos de sus jugadores más destacados.

Ambas escuadras llegarán con sangre nueva en su convocatoria, con un equipo renovado al de años anteriores. Sin embargo, la escuadra comandada por el DT Sebastián Miranda tendrá que afrontar la ausencia de dos figuras que se perfilaban como titulares.

Las dos figuras de Chile que no estarán ante Perú por amistoso

Según mencionaron en el programa 'SportsCenter' de ESPN Chile, la 'Roja' no podrá contar con la presencia del defensa Iván Román y el delantero Lucas Assadi, que venía siendo figura en la Universidad de Chile.

"Hay malas noticias. Iván Román no va a ser parte de este compromiso, tiene una lesión importante en la muñeca, en breve debería salir un parte médico. La otra mala noticia es que Lucas Assadi se fue a realizar unos exámenes médicos porque está con un cuadro febril bastante fuerte que podría marginarlo del partido contra Perú", informaron.

Video: ESPN Chile.

Cabe destacar que, según informó la prensa del país sureño, el comando técnico de Chile esperará hasta el final a Lucas Assadi para este enfrentamiento. Sin embargo, estas ausencias representarán una gran oportunidad para la selección peruana para poder encarar de una mejor manera este encuentro.

¿Cuándo fue la última vez que Perú ganó en Chile?

La 'Bicolor' también tendrá la oportunidad de romper un récord negativo, pues lleva 40 años sin poder obtener una victoria en tierras chilenas. La última vez que sucedió fue una victoria por 2-1 en un partido amistoso en 1985. Cabe resaltar que, la selección peruana nunca ha obtenido un triunfo en un partido oficial.