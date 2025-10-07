Agente de Felipe Chávez impacta tras revelar qué le dijo el volante previo al amistoso: "Es un..."

Este viernes, Perú afrontará una nueva edición del 'Clásico del Pacífico' ante la selección chilena, al mando del técnico interino Manuel Barreto. En esa línea, previo al amistoso internacional por fecha FIFA, el agente de Felipe Chávez, nuevo convocado a la 'Bicolor', reveló una conversación con el joven volante.

Mediante una reciente entrevista con Infobae, el representante del mediocampista que juega en Bayern Múnich de Alemania destacó por todo lo alto el llamado de su hermano a la 'Blanquirroja', además, dejó en claro que su presencia en la nómina obedece a mucho esfuerzo y sacrificio.

Felipe Chávez es la novedad en la convocatoria de Perú ante Chile

"Es un resultado del esfuerzo que invierte Felipe hace muchos años. En la semana previa a la convocatoria no hubo nerviosismo. Felipe está con la mente clara y concentrado al 100% en su trabajo y sus metas", sostuvo Fabián Chávez.

Agente de Felipe Chávez contó charla con el jugador previo al amistoso

Bajo esa premisa, el agente de 'Pippo' no dudó en confesar la charla que sostuvo con el volante de 18 años, previo al Perú vs Chile. Sobre ello, precisó que, el futbolista se encuentra con grandes expectativas de hacer su debut y contribuir con su trabajo al triunfo del combinado nacional frente a la 'Roja'.

"Viene con la motivación de formar parte del éxito de ganar ese duelo. Felipe hará todo lo que está en sus posibilidades para aprovechar esa oportunidad. Después las decisiones las toma el comando técnico", añadió.

Por último, su representante detalló que la familia del jugador del cuadro 'Bávaro' está con mucha ilusión por esta convocatoria a la selección absoluta, en base a su constancia y sacrificio.

"En la familia lo recibimos con mucha alegría y orgullo. Es un resultado del esfuerzo que invierte Felipe hace muchos años", finalizó.