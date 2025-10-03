Prensa alemana dio fuerte calificativo a Felipe Chávez tras primera convocatoria por Perú: "Es..."

0
Medio de Alemania se pronunció luego de que el mediocampista Felipe Chávez reciba el llamado de Manuel Barreto para el amistoso de Perú ante Chile. ¿Qué dijeron?

Medio de Alemania se pronuncia tras convocatoria oficial de Perú por Felipe Chávez
Medio de Alemania se pronuncia tras convocatoria oficial de Perú por Felipe Chávez | Spox-Bayern Múnich/Composición: Líbero
La selección peruana afrontará su primer amistoso internacional ante Chile en Santiago el próximo 10 de octubre, luego de haber quedado fuera de la lucha por ir al Mundial 2026. En esa línea, el último jueves, la FPF anunció la lista de convocados de cara al duelo contra la 'Roja' y sorprendió gratamente el llamado del volante Felipe Chávez.

Medio alemán dio firme calificativo a Felipe Chávez tras convocatoria por Perú

El mediocampista de 18 años será una de las apuestas que tendrá el técnico interino, Manuel Barreto en medio del recambio generacional de la 'Blanquirroja'. Bajo esa premisa, Spox, medio de Alemania impactó al resaltar la nueva denominación del talentoso jugador del Bayern Múnich.

"Lo llaman 'Mr. Youth League' El talento del FC Bayern, de repente nominado para la selección absoluta", precisaron. Cabe recordar que, aquel apodo fue otorgado por parte de su entrenador en el cuadro bávaro, Peter Gaydarov debido al gran nivel que viene mostrando Chávez en la U23 del equipo, que participa en la UEFA Youth League.

Felipe Chávez

Medio alemán y su reacción tras recibir su primera convocatoria con la selección peruana

De igual manera, Spox calificó al futbolista como un "talento brillante" de la escuadra europea, y se mostraron muy expectantes a pocos días de su posible estreno oficial con la camiseta de la 'Blanquirroja'.

"Felipe Chávez debuta en la selección peruana. El joven de 18 años es considerado uno de los talentos más brillantes del Bayern Múnich", agregaron.

"El FC Bayern ha tenido excelentes experiencias con peruanos en el pasado: durante años, el eterno canalla Claudio Pizarro y Paolo Guerrero jugaron en el club muniqués, y también en la selección peruana. Ahora, el centrocampista de 18 años Felipe Chávez sigue los pasos de sus dos famosos predecesores", acotaron.

No olvides revisar tu agenda deportiva

