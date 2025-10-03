Manuel Barreto dio su inédita lista oficial de convocados a la selección peruana con miras al próximo duelo amistoso ante Chile. Sin embargo, el técnico de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, salió al frente para dejar una dura queja que tiene que ver con el llamado a sus jugadores y la fechas en la que se dio el anuncio.

Fossati fue entrevistado por los periodistas y le preguntaron sobre la convocatoria de Barreto con sus jugadores. Ante esto, el técnico uruguayo no perdió la oportunidad para expresar su queja por realizar el llamado oficial antes de que se juegue la última fecha del Torneo Clausura, ya que considera que los futbolistas se desconcentran de manera contundente.

Video: Bruno Quiñonez Díaz

"Pero uno ve, y sigo sin entender, ahora con Manuel (Barreto), a quien le tengo un afecto muy especial —y sabe que lo digo desde mi propia postura—, que en el 2024 ustedes nunca tuvieron una lista de convocados antes de que se jugara la última fecha. Entonces sigo sin entender por qué se apuran con los convocados del medio local", afirmó de forma dura.

"Trato de concentrarme en la alegría que significa que jugadores nuestros estén convocados para la selección, pero, de alguna manera, también mi enfoque es: 'los tengo que tener a full para el domingo'. Y si los distraigo...", continuó.

Las palabras de Fossati pueden no ser bien recibidas en el entorno de Barreto, pero sin duda son un reclamo en beneficio del propio club que busca llegar en óptimas condiciones a los duelos del Torneo Clausura y así asegurar el tricampeonato de la Liga 1.

Por último, Jorge Fossati reveló que su comando técnico tomará acciones para que sus dirigidos puedan ser monitoreados y no vuelvan a Universitario de Deportes con lesiones.

"Estaremos monitoreando de cerca a la selección para ver qué tipo de trabajos se están realizando, y nos aseguraremos de que nuestros jugadores, desde el punto de vista físico, trabajen y no regresen en condiciones deterioradas", concluyó.