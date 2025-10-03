Diego Penny se sincera sobre convocado de Barreto y dio fuerte mensaje: "Entrena como un..."

La etapa de Manuel Barreto en la selección peruana inicia con un partido amistoso ante su similar de Chile, por ello, dio a conocer su lista de convocados con algunas ausencias y sorpresas. Al respecto, el exguardameta Diego Penny se pronunció sobre esta nómina, en especial por un futbolista.

Cabe mencionar que en la nómina de la Blanquirroja aparecen nombres importantes que ya han sido llamados en otras ocasiones, pero también nuevos rostros que buscarán lograr los objetivos con el combinado nacional. Fue en el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes donde el exarquero dio su postura.

¿Qué dijo Diego Penny tras la lista de convocados de la selección peruana?

“Diego Romero te entrena como un animal, entonces verlo cómo entrena a cualquiera cautiva, es una buena competencia estos tres arqueros jóvenes, con mucho talento, con mucho potencial para ver quién llega a ser el arquero de Perú en estos amistosos”, dijo el exfutbolista.

Diego Penny resaltó el regreso del exportero de Universitario de Deportes para enfrentar a Chile, refiriéndose al buen rendimiento que tiene en los entrenamientos con su club.

“De esta convocatoria me quedo con el tema de los arqueros, me gusta que hayan llamado a Pedro Díaz, que es un chico que viene muy bien, es de los mejores arqueros del campeonato. Diego Enríquez definitivamente en el Apertura y la Copa Libertadores hizo un gran torneo y en general comete pocos errores, creo que debería mejorar algunas cosas, pero para estar en la selección y más en este tipo es para ver a nuevos jugadores”, indicó.

