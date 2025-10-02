0
¡Con sorpresas! Lista de convocados de la selección peruana para el partido contra Chile

La selección peruana inicia una nueva etapa con Manuel Barreto como DT interino. Te contamos quiénes serán los convocados en esta renovada lista de cara al duelo contra la selección de Chile.

Luis Blancas
Después de quedar sin posibilidades de clasificar a la Copa Mundial 2026, la selección peruana inicia un nuevo ciclo bajo la dirección técnica de Manuel Barreto de manera interina. Es por ello que, te contamos que futbolistas serán convocados para enfrentar a Chile el próximo 10 de octubre de 2025 de forma oficial.

Lista de convocados de Perú

Arqueros

  • Diego Enríquez (Sporting Cristal)
  • Diego Romero (Banfield)
  • Pedro Díaz (Cusco FC)

Defensas

  • Anderson Villacorta (CD Mineros)
  • Miguel Araujo (Sporting Cristal)
  • Marcos López (Copenhague FC)
  • Anderson Santamaría (Universitario)
  • Matías Lazo (FBC Melgar)
  • Cristián Carbajal (Sport Boys)
  • Renzo Garcés (Alianza Lima)
  • César Inga (Universitario)

Volantes

  • Erick Noriega (Gremio)
  • Jesús Pretell (Sporting Cristal)
  • Jairo Concha (Universitario)
  • Jesús Castillo (Universitario)
  • Felipe Chávez (Bayern Múnich)
  • Martín Távara (Sporting Cristal)

Delanteros

  • Kevin Quevedo (Alianza Lima)
  • Kenji Cabrera (V. Whitecaps)
  • Bryan Reyna (Belgrano)
  • Joao Grimaldo (Riga FC)
  • Álex Valera (Universitario)
  • Luis Ramos (América de Cali)
  • Juan Pablo Goicochea (Platense)
  • Maxloren Castro (Sporting Cristal)
seleccion peruana

La lista de convocados a la selección peruana por elección de Manuel Barreto. Foto: FPF

Con jugadores menores de 30 años, tanto del torneo local como internacional, y algunos debutantes, Barreto armará su once con el objetivo de iniciar el recambio generacional, dejando fuera de la lista a clásicos convocados como Yoshimar Yotún, Carlos Zambrano, Pedro Aquino, Luis Advíncula, Edison Flores, Sergio Peña, entre otros.

La exclusión de estos jugadores se debe a su actualidad futbolística y porque no cumplen el rango de edad que Manuel Barreto desea implementar en este inédito llamado para enfrentar a la selección chilena.

Por otro lado, resalta la ausencia de Oliver Sonne, que actualmente juega en el Burnley de la Premier League, pero a la vez sorprende la convocatoria de Felipe Chávez, Anderson Villacorta, Pablo Goicochea, además del regreso de Bryan Reyna, Anderson Santamaría y Diego Romero.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

