Edison Flores revela si seguirá jugando para la selección peruana: "Yo me preocupo por..."

La selección peruana está a puertas de iniciar una nueva etapa bajo el mano de Manuel Barreto como técnico interino. Una de las cosas que se priorizará será la edad de los próximos convocados, que sería menor a 30 años. El futbolista de Universitario, Edison Flores, fue tajante al revelar si continuará jugando para Perú o no.

Edison Flores ha sido uno de los futbolistas más emblemáticos dentro de la selección peruano; sin embargo, el recambio, encabezado por Barreto, está en camino. A pesar de que el club merengue está enfocado en conseguir el tricampeonato de la Liga 1, el 'Orejas' rompió su silencio y contó los planes que tiene a futuro con la 'blanquirroja'.

Edison Flores revela si jugará para la selección peruana

Ante las especulaciones de que Manuel Barreto estaría convocando únicamente a futbolista menores de 30 años, Edison Flores tuvo una clara opinión al respecto. "Hay una nueva convocatoria, no lo sé. Se especula que es de menores de 30, yo tengo 31, esperemos que sea de la mejor manera. Ellos tendrán la lista, yo me preocupo por el día domingo y hacerlo de la mejor manera", sostuvo el delantero que no quiere perder de foco su objetivo de volver a salir campeón con el club de sus amores.

Edison Flores opina sobre convocatoria a menores de 30

Por otro lado, Edison Flores también se animó a hablar sobre el recambio que habrá en la selección peruana de cara a los amistoso contra Chile y Rusia, amistosos como parte de la fecha FIFA que servirá para conocer nuevos rostros vistiendo la 'blanquirroja' y se esperarían grandes sorpresas.

"La gente también pide recambio y está bien. Creo que ver nuevos jugadores para la selección y para lo que viene es una buena manera de empezar todo este recambio", explicó. Con respecto si por tener 31 años quedaría fuera de la lista, Flores no descartó la posibilidad de ser parte de la convocatoria. "Dependerá de mí, de mi nivel y siempre estaré con opción. Si estoy bien, seguramente voy a poder estar en la selección", agregó.

Tras quedar fuera del Mundial 2026, Perú busca plantear un recambio de jugadores que les permita tener diversas alternativas para las próximas clasificatorias con el objetivo de volver a representar al Perú en el torneo más importante del mundo del fútbol.