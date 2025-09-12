Rebagliati reveló por qué Flores y Valera no jugaron con la selección y sí lo harían en la 'U'

Las Eliminatorias 2026 terminaron en Sudamérica con la selección peruana sin chances de clasificar al Mundial y la Liga 1 se reanuda. Universitario sigue enfocado en ganar el título y podrá contar con sus figuras Alex Valera y Edison Flores, quienes fueron desconvocados de la Blanquirroja. En ese contexto, Diego Rebagliati se pronunció.

El comentarista deportivo analizó la ausencia de ambos futbolistas en la Bicolor y explicó por qué sí jugarían su próximo partido del Torneo Clausura. Cabe mencionar que la ausencia de ambos en el cierre de las Clasificatorias Sudamericanas generó diversas reacciones y debate entre los hinchas.

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre la ausencia de Alex Valera y Edison Flores?

En el programa ‘Los Reba’, explicó que la situación estuvo en cómo se manejaron los tiempos de recuperación, pues Alex Valera y Edison Flores llegarían justo para el partido contra Melgar en Arequipa en el reinicio del Torneo Clausura, después de sus lesiones en el último clásico con Alianza Lima.

(Video: YouTube Jesús Alzamora)

“Lo que pasa es que los desconvocaron hace 10 días, ahí hay una decisión que con Polo fue distinta, él se lesionó y no lo sacaron de la selección porque dijeron 'vamos a ver si llega el martes'. A Flores y Valera los descartaron. Los 21 días que dura un desgarro de grado 1 en curarse se cumplen el domingo. Ahora, Valera estuvo cojeando desde el primer tiempo del clásico. Yo no dudo de su lesión, después está en el criterio del doctor y del comando técnico de si lo mantienen para el segundo partido, eso es una decisión distinta”, dijo Diego Rebagliati.