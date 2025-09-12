Uribe dio rotundo calificativo sobre Valera tras ausentarse con la selección: "Le diría que es un..."

La selección peruana culminó su participación en las Eliminatorias 2026 en el penúltimo lugar de la tabla y tan solo un punto por encima de Chile. Álex Valera y Edison Flores, fueron dos de los jugadores desconvocados en la 'Blanquirroja' por presentar lesiones. En tal sentido, Julio César Uribe, director general de Sporting Cristal fue categórico respecto a la ausencia del atacante merengue con el combinado nacional.

Julio César Uribe dio firme calificativo a Álex Valera

Mediante una entrevista con el programa 'Hablemos de MAX', la autoridad de la institución cervecera, inició hablando de manera general en relación a la posible falta de compromiso de un jugador a la hora de representar a su selección, a lo que no dudó en señalar que podría tratarse de un error en la comunicación. Al respecto, sobre 'Valegol' decidió calificarlo como un "buen jugador".

Álex Valera fue baja en la selección peruana ante Uruguay y Paraguay

"Falta de comunicación o expresar algo que está fuera de foco. Le diría que es un buen jugador y que el técnico le ayudaría a ser el mejor en su posición", manifestó el popular 'Diamante'.

Bajo esa premisa, el directivo de Sporting Cristal recordó su etapa como futbolista profesional e hizo hincapié de que en esos años, todo seleccionado nacional representaba de la mejor manera a su país.

"He revisado y estoy ingratamente sorprendido por este tema. En nuestra época hasta la vida queríamos dar por la selección peruana y hoy piden a un jugador para que integre un equipo. Esa ecuación no la entiendo", acotó.

Álex Valera sería convocado para el Melgar vs Universitario

De acuerdo a las recientes declaraciones del DT de Universitario, Jorge Fossati, el delantero del equipo crema ha venido siguiendo un proceso de recuperación, y todo haría indicar que probablemente sea tomado en cuenta para el partido clave ante Melgar de este domingo 14 de septiembre, por la reanudación del Torneo Clausura 2025.