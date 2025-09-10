Universitario anunció a Theodoro Heidrich para la recta final del torneo 2025: "¡A demostrar tu garra!"

Universitario tiene el objetivo de luchar por ser tricampeón nacional en el Torneo Clausura 2025. A su vez, en sus diversas categorías, la escuadra merengue también apunta a ganar todos los títulos posibles, y así poderle dar alegrías a sus hinchas. Bajo esa premisa, el club acaba de oficializar a Theodoro Heidrich como su flamante incorporación.

Universitario oficializó a Theodoro Heidrich para el torneo 2025

Mediante las redes sociales de Polideportivo - Universitario, se conoció que el conjunto estudiantil confirmó la llegada del futbolista brasileño, con la misión de potenciar el plantel que luchará la recta final del Torneo de Futsal Pro 2025.

"Bienvenido a tu nueva casa, Theo. El brasileño Theodoro Heidrich Ritzel llega como nuevo refuerzo para afrontar la liguilla final de la Liga de Futsal Pro 2025. ¡A demostrar tu garra!", indicaron en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Universitario confirmó el fichaje de Theodoro Heidrich Ritzel esta temporada

Cabe recordar que, Universitario de Deportes viene disputando la liguilla final del Torneo de Futsal Pro 2025 en el que tiene la meta de salir campeón esta temporada, por ende, la directiva no quiere dar ninguna ventaja ante sus rivales y ahora acaban de sumar un nuevo elemento en sus filas para afrontar esta nueva etapa de la competición.

¿Quién es Theodoro Heidrich Ritzel?

Theodoro Heidrich Ritzel tiene 22 años y se desempeña en la posición de pívot. Pese a su corta edad, el jugador cuenta con la experiencia de haber defendido a escuadras del extranjero como: Santa Cruz Futsal, Asociación Carlos Barbosa de Futsal Sub-20, Terra Rica Futsal, Uniara Fundesport, en los que ha destacado por su talento.

Theodoro Heidrich Ritzel: logros en su carrera profesional