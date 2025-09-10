Universitario anunció a Theodoro Heidrich para la recta final del torneo 2025: "¡A demostrar tu garra!"
Universitario acaba de fortalecer su plantilla con la llegada del futbolista Theodoro Heidrich en plena recta final del torneo 2025. Conoce toda su trayectoria profesional.
Universitario tiene el objetivo de luchar por ser tricampeón nacional en el Torneo Clausura 2025. A su vez, en sus diversas categorías, la escuadra merengue también apunta a ganar todos los títulos posibles, y así poderle dar alegrías a sus hinchas. Bajo esa premisa, el club acaba de oficializar a Theodoro Heidrich como su flamante incorporación.
PUEDES VER: Mr. Peet sorprende con inédita comparación entre Oliver Sonne y jugador de la 'U': "Se los digo..."
Universitario oficializó a Theodoro Heidrich para el torneo 2025
Mediante las redes sociales de Polideportivo - Universitario, se conoció que el conjunto estudiantil confirmó la llegada del futbolista brasileño, con la misión de potenciar el plantel que luchará la recta final del Torneo de Futsal Pro 2025.
"Bienvenido a tu nueva casa, Theo. El brasileño Theodoro Heidrich Ritzel llega como nuevo refuerzo para afrontar la liguilla final de la Liga de Futsal Pro 2025. ¡A demostrar tu garra!", indicaron en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.Universitario confirmó el fichaje de Theodoro Heidrich Ritzel esta temporada
Cabe recordar que, Universitario de Deportes viene disputando la liguilla final del Torneo de Futsal Pro 2025 en el que tiene la meta de salir campeón esta temporada, por ende, la directiva no quiere dar ninguna ventaja ante sus rivales y ahora acaban de sumar un nuevo elemento en sus filas para afrontar esta nueva etapa de la competición.
¿Quién es Theodoro Heidrich Ritzel?
Theodoro Heidrich Ritzel tiene 22 años y se desempeña en la posición de pívot. Pese a su corta edad, el jugador cuenta con la experiencia de haber defendido a escuadras del extranjero como: Santa Cruz Futsal, Asociación Carlos Barbosa de Futsal Sub-20, Terra Rica Futsal, Uniara Fundesport, en los que ha destacado por su talento.
Theodoro Heidrich Ritzel: logros en su carrera profesional
- Goleador del Torneo Gaúcho Sub-18 2021
- Campeón Gaúcho Sub 20 con ACBF 2022
- Subcampeonato en los Juegos Abertos do Paraná
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50