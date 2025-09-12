¡Confirmado! Universitario y Alianza Lima tienen fecha para nuevo clásico por el Torneo Clausura

Universitario y Alianza Lima protagonizan la máxima rivalidad del fútbol peruano y lo demuestran en cada temporada, donde siempre pelean por los primeros lugares en la tabla de posiciones. En la Liga 1, ambos clubes luchan por el título, y la situación no es distinta en la Liga Femenina. En ese contexto, se confirmó que ambas escuadras se enfrentarán en un nuevo clásico y ya tienen fecha programada.

En esta oportunidad, el enfrentamiento corresponde a la Liga Femenina, específicamente a la octava jornada del Torneo Clausura 2025. La escuadra blanquiazul y las ‘leonas’ protagonizarán un duelo de infarto que podría marcar la diferencia y catapultar a una de ellas en medio de la emocionante pelea por el título.

La organización de la Liga confirmó que este enfrentamiento se dispute este domingo 14 de setiembre a las 3:00 p.m. (hora peruana). No obstante, lo que más llamó la tención fue que este clásico no se disputará en el Estadio Monumental de Ate, sino que será en la sede de Campo Mar U.

Universitario y Alianza Lima se enfrentarán en un nuevo clásico por la Liga Femenina.

De esta manera, ambos elencos tendrán que dejar todo en el campo para poder arrebatarle 3 puntos clave a su máximo rival y contrincante en la pelea por el título, ya que ambos equipos están empatados en puntos en el liderato de la tabla.

¿Cómo quedó el último clásico femenino entre Universitario y Alianza Lima?

Cabe recordar que el último clásico disputado entre los equipos femeninos de Universitario y Alianza Lima fue el pasado 22 de junio, por la vuelta de la final del Torneo Apertura. En aquella ocasión, las ‘íntimas’ se impusieron por 2-0 con goles de Annaysa Silva y Silvani Oliveira, consagrándose campeonas.

Asimismo, en esta temporada ya se enfrentaron en otras dos oportunidades: un empate y una victoria por 1-0 a favor de Universitario. Por ello, este nuevo clásico será clave para inclinar la balanza a favor de cualquiera de las escuadras.

Tabla de posiciones de la Liga Femenina