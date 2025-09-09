Universitario cerca de cerrar fichaje con figura de Estados Unidos para la próxima temporada de la Liga

Universitario de Deportes está en búsqueda de cerrar su último fichaje para la próxima temporada de la Liga Femenina de Vóley. Es por eso que, desde la tienda crema ven con buenos ojos la contratación de una jugadora de la liga de Estados Unidos.

Universitario Vóley cerca de cerrar fichaje con figura de Estados Unidos

En las últimas semanas, el nombre de la punta norteamericana Catherine Flood estuvo en la órbita de Universitario. Es por eso que en el programa dedicado al vóley llamado 'De una', le consultaron a Fabrizio Acerbi, director polideportivo, sobre la llegada de la americana al cuadro merengue.

"Tenemos varios prospectos, seguimos en la línea de que sea una punta americana. Actualmente estamos entre 3 opciones, ultimando como Paco (Hervás) para tomar la decisión. A fin de mes, la decisión estará tomada para que la jugadora esté en los primeros días de octubre antes del inicio de la Liga Peruana de Vóley", afirmó.

"Lo más probable es que estemos buscando el mercado norteamericano. Ese mercado nos gusta. Paco vio muchas chicas en Regatas. También hemos visto que las que han venido a la Liga en los últimos años han rendido, como Emily Zinger en Regatas el año pasado", continuó Fabrizio Acerbi.

"Al margen de eso, Paco es muy obsesivo en buscar una jugadora que le haga bien al equipo, no tanto individual. Por eso está analizando qué le hace falta al equipo para tomar una decisión entre una u otra", finalizó.

Este mensaje de Acerbi da a entender que la llegada de Flood no está asegurada, ya que el nuevo técnico de Universitario, Paco Hervás, aún está evaluando a 3 jugadores de la liga de Estados Unidos para que se unan al equipo de las cremas, pensando en el campeonato de la Liga Peruana de Vóley.