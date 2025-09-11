0

¡Atención! Universitario jugará dos importantes partidos el mismo día por el Torneo Clausura

Los hinchas de Universitario tendrán que dividirse pues disputará dos partidos muy importantes el mismo día por el Torneo Clausura del fútbol peruano.

Mauricio Ubillus
Universitario jugará dos compromisos por el Torneo Clausura el mismo día.
Universitario jugará dos compromisos por el Torneo Clausura el mismo día. | Liga de Fútbol Profesional
COMPARTIR

Universitario de Deportes sigue firme en su lucha por ganar el Torneo Clausura, tanto en el fútbol masculino como en el femenino, por lo que ambos planteles buscarán ganar sus partidos restantes para lograr el objetivo de levantar el título nacional. Justamente, se dio a conocer que el cuadro crema deberá afrontar dos vitales encuentros un mismo día, por lo que los hinchas deberán dividirse para alentar a sus equipos.

Universitario y la 'novedad' que tendrá en su once para los próximos partidos de la Liga 1

PUEDES VER: Universitario y la 'novedad' que tendrá en su once para los próximos partidos de la Liga 1

Como ya se sabía, la 'U' vuelve a la acción este domingo 14 de setiembre, tras dos semanas de paralización de la Liga 1. El rival será el siempre complicado Melgar, al que deberá visitar en el Estadio Monumental de la UNSA por la octava fecha a partir de las 3:00 de la tarde, en un duelo donde los dirigidos por Jorge Fossati están obligados a sumar de a tres para mantenerse en lo más alto del segundo certamen de la temporada.

Universitario vs Melgar, Liga 1

Universitario se enfrenta este domingo a Melgar en Arequipa por la Liga 1 Clausura. Foto: Universitario de Deportes

Sin embargo, el "problema" es que el conjunto femenino merengue también jugará por el Clausura. Este jueves se dio a conocer la programación de la jornada 8 del torneo, donde las 'Leonas' recibirán a Alianza Lima en Campo Mar el mismo domingo 14 y también a las 3 de la tarde, por lo que los aficionados cremas deberán dividirse para alentar a ambos equipos por la televisión.

Universitario vs Alianza Lima, Liga Femenina

Universitario femenino recibirá a Alianza Lima el mismo día y a la misma hora que juega el equipo masculino. Foto: Universitario de Deportes

Universitario es líder del Torneo Clausura en el fútbol masculino y femenino

Universitario llega a la fecha 8 del Torneo Clausura como líderes en ambos campeonatos. Hasta el momento, el elenco masculino se encuentra en el primer lugar de la tabla con 15 puntos, producto de cuatro victorias y tres empates. Además, está en la cima del acumulado, por lo que deberá cuidar esas posiciones hasta el final de la temporada si quiere ser tricampeón nacional.

Por su parte, el conjunto comandado por Andrés Usme ha comenzado con todo el segundo semestre, ganado todos sus compromisos para ubicarse en la punta con 21 unidades, los mismos que Alianza Lima, pero con mejor diferencia de goles. Es por ello que las 'Leonas' están obligadas a ganarle a las 'Íntimas', para así sacarle tres puntos de ventaja en la pelea por ganar el certamen y disputar la final nacional.

¿En qué canales transmitirán los partidos de Universitario?

Es preciso señalar que ambos compromisos de la 'U' se transmitirán EN VIVO por televisión. El Universitario vs. Melgar lo pasará EN EXCLUSIVA la señal de L1 MAX en DIRECTV, Best Cable y Claro TV; mientras que el Universitario vs. Alianza Lima por la Liga Femenina se podrá ver por las pantallas de Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD de Movistar TV).

No olvides revisar tu agenda deportiva

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

Lo más visto

  1. Uribe reveló el sorprendente motivo por el que Benavente no debuta en Cristal: "Autuori sabe..."

  2. Juan Reynoso rompe su silencio tras eliminación de Perú al Mundial 2026: "Solo jugué 6 partidos"

  3. Paolo Guerrero criticó su rendimiento y ahora habló sobre Hernán Barcos: "Para mí es un..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano