¡Atención! Universitario jugará dos importantes partidos el mismo día por el Torneo Clausura

Universitario de Deportes sigue firme en su lucha por ganar el Torneo Clausura, tanto en el fútbol masculino como en el femenino, por lo que ambos planteles buscarán ganar sus partidos restantes para lograr el objetivo de levantar el título nacional. Justamente, se dio a conocer que el cuadro crema deberá afrontar dos vitales encuentros un mismo día, por lo que los hinchas deberán dividirse para alentar a sus equipos.

Como ya se sabía, la 'U' vuelve a la acción este domingo 14 de setiembre, tras dos semanas de paralización de la Liga 1. El rival será el siempre complicado Melgar, al que deberá visitar en el Estadio Monumental de la UNSA por la octava fecha a partir de las 3:00 de la tarde, en un duelo donde los dirigidos por Jorge Fossati están obligados a sumar de a tres para mantenerse en lo más alto del segundo certamen de la temporada.

Universitario se enfrenta este domingo a Melgar en Arequipa por la Liga 1 Clausura. Foto: Universitario de Deportes

Sin embargo, el "problema" es que el conjunto femenino merengue también jugará por el Clausura. Este jueves se dio a conocer la programación de la jornada 8 del torneo, donde las 'Leonas' recibirán a Alianza Lima en Campo Mar el mismo domingo 14 y también a las 3 de la tarde, por lo que los aficionados cremas deberán dividirse para alentar a ambos equipos por la televisión.

Universitario femenino recibirá a Alianza Lima el mismo día y a la misma hora que juega el equipo masculino. Foto: Universitario de Deportes

Universitario es líder del Torneo Clausura en el fútbol masculino y femenino

Universitario llega a la fecha 8 del Torneo Clausura como líderes en ambos campeonatos. Hasta el momento, el elenco masculino se encuentra en el primer lugar de la tabla con 15 puntos, producto de cuatro victorias y tres empates. Además, está en la cima del acumulado, por lo que deberá cuidar esas posiciones hasta el final de la temporada si quiere ser tricampeón nacional.

Por su parte, el conjunto comandado por Andrés Usme ha comenzado con todo el segundo semestre, ganado todos sus compromisos para ubicarse en la punta con 21 unidades, los mismos que Alianza Lima, pero con mejor diferencia de goles. Es por ello que las 'Leonas' están obligadas a ganarle a las 'Íntimas', para así sacarle tres puntos de ventaja en la pelea por ganar el certamen y disputar la final nacional.

¿En qué canales transmitirán los partidos de Universitario?

Es preciso señalar que ambos compromisos de la 'U' se transmitirán EN VIVO por televisión. El Universitario vs. Melgar lo pasará EN EXCLUSIVA la señal de L1 MAX en DIRECTV, Best Cable y Claro TV; mientras que el Universitario vs. Alianza Lima por la Liga Femenina se podrá ver por las pantallas de Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD de Movistar TV).