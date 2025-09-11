Aldo Corzo filtra el impactante apodo que tiene Álex Valera en Universitario: "Nazario..."

El delantero titular de Universitario de Deportes es, pese a que cada año traen a un extranjero para sentarlo, Álex Valera. El futbolista nacional es bicampeón de la Liga 1 con camiseta merengue y ahora Aldo Corzo sorprendió filtrando su nuevo e inesperado apodo, sobre todo porque en ocasiones el atacante es sumamente criticado por los hinchas debido a su cuota goleadora. ¿Cómo le dicen?

Durante el programa Entre Cremas Podcast, que transmite la 'U' en su canal oficial de YouTube, el lateral merengue sorprendió al referirse a su compañero de equipo como "Nazario Valeira", esto en referencia al histórico Ronaldo de Brasil, quien fue campeón del Mundial con su selección tanto en Estados Unidos 94' como Corea y Japón 2002, y de la Copa América en las ediciones de 1997 y 1999.

Este apodo sorprendió mucho a los hinchas del fútbol peruano, ya que Álex Valera hasta ahora no tiene un solo gol oficial con la selección peruana y en Universitario de Deportes tampoco es un delantero que convierta cada fin de semana, contrario al 'Fenómeno' que con la 'canarinha' lo ganó absolutamente todo y que a nivel de clubes fue histórico en clubes como Inter de Milán o Real Madrid.

Números de Álex Valera en Universitario

Desde que llegó a Universitario procedente de Deportivo Llacuabamba, Álex Valera ha disputado un total de 148 partidos y lleva hasta el momento 65 goles y 20 asistencias. Sin embargo, este año lleva apenas 10 dianas convertidas en 24 compromisos jugados y no es su mejor temporada hasta el momento, aunque sigue siento el artillero principal de la 'U'.

¿Cuál es el valor de Álex Valera?

Actualmente, el delantero merengue tiene un valor de 900 mil euros en el mercado de transferencias y es el precio más alto que ha conseguido hasta el momento a lo largo de su carrera como futbolista profesional. Este precio lo mantiene desde el 2023 y no ha decaído, aunque tampoco se ha incrementado.