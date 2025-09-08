0

Universitario se 'reforzará' con jugador colombiano para el próximo partido de la Liga

Universitario de Deportes busca el campeonato de la Liga y por ello se reforzará con un jugador colombiano para los próximos partidos del torneo.

Luis Blancas
Universitario se 'reforzará' con jugador colombiano para el próximo partido de la Liga
Universitario se 'reforzará' con jugador colombiano para el próximo partido de la Liga | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes busca ganar la Liga 1 bajo el mando de Jorge Fossati, pero no sería su única meta, ya que el equipo de la Liga 3 se reforzará con un jugador de nacionalidad colombiana para jugar las últimas fechas del campeonato ante Juventus de Huamachuco y Alianza Lima. Estamos hablando del regreso de Sebastián Osorio tras su lesión.

¿Vuelve a Universitario? Butters reveló el futuro de Ferrari tras su paso por Perú

PUEDES VER: ¿Vuelve a Universitario? Butters reveló el futuro de Ferrari tras su paso por Perú: "Va a ser..."

Sebastián Osorio volverá a Universitario por Liga 3

Según informó el periodista Denilson Barrenechea, Sebastián Osorio, futbolista de nacionalidad colombiana, volverá a jugar por Universitario luego de 8 semanas tras una fuerte lesión sufrida ante CNI de Iquitos en la Liga 3.

"El volante de Universitario, Osorio (17), tuvo una lesión ante Estudiantil CNI que lo dejó ocho semanas fuera de acción, pero estará retornando la próxima fecha ante Juventus de Huamachuco para luego enfrentar a Alianza Lima en el clásico por la Liga 3", afirmó a través de X (anteriormente Twitter).

Sebastián Osorio volverá a Universitario tras lesión

Además, el jugador de 17 años, Osorio, ya viene entrenando sin problemas desde hace una semana con el equipo de la Liga 3 y con el equipo principal de la Liga 1.

"Desde hace una semana ha estado entrenando con normalidad junto al plantel de Liga 3 y, en ocasiones, con el primer equipo. Además, las selecciones de Colombia y Perú Sub-18 le están haciendo seguimiento", concluyó.

Por último, la buena campaña de Sebastián Osorio con Universitario de Deportes en la Liga 3 ha hecho que la selección de Colombia y la Sub-18 de Perú sigan de cerca sus pasos para luego concretar una futura convocatoria.

Sebastián Osorio en Universitario por Liga 3

Sebastián Osorio no ha disputado ningún partido oficial con Universitario de Deportes en la fase final de la Liga 3, pero antes de su lesión jugó en la fase de grupos, donde participó en 6 de los 18 partidos posibles, anotando 3 goles y dando 2 asistencias. Su destacada actuación ha generado que los hinchas merengues lo soliciten para el equipo principal.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. ¿Vuelve a Universitario? Butters reveló el futuro de Ferrari tras su paso por Perú: "Va a ser..."

  2. ¿André Carrillo podría llegar a Universitario? Álvaro Barco da categórica respuesta: "Habría..."

  3. Álvaro Barco dio fuerte calificativo a Flores tras bajo rendimiento en Universitario: "Es un..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano