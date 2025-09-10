Culminada la jornada FIFA, se retoma la Liga 1 con la emoción a flor de piel por la definición del equipo que será el campeón del Torneo Clausura 2025 y de cómo determinará al ganador de la temporada. Precisamente uno de los duelos que se perfila como el más atractivo de la próxima fecha es el Melgar vs Universitario, que se medirán en Arequipa en un enfrentamiento con pronóstico reservado.

Melgar recibirá a Universitario en un partido decisivo del Clausura. Los cremas, que llegan tras igualar en el clásico frente a Alianza Lima, buscan un triunfo que los mantenga firmes en la lucha por el tricampeonato y refuerce su condición de líderes, un papel que incomoda a más de un candidato al título.

Por su lado, el 'r

¿Cuándo juega Melgar vs Universitario por el Torneo Clausura 2025?

De acuerdo con la programación de la Liga 1, el enfrentamiento ente Melgar vs Universitario se jugará este domingo 14 de septiembre desde las 3.00 p. m. en el horario peruano.

¿En qué canal ver Melgar vs Universitario?

La transmisión del enfrentamiento entre Melgar vs Universitario estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal que tiene los derechos de transmisión de los partidos de local del cuadro arequipeño.

Entradas del Melgar vs Universitario:

Las entradas del partido son vendidas por la boletería virtual de Joinnus.

Palco dominó: 250.00 soles - AGOTADO

Butaca central: 230.00 soles

Butaca lateral norte: 230.00 soles

Occidente personas con discapacidad: 105.00 soles

Occidente niño: 90.00 soles - AGOTADO

Oriente personas con discapacidad: 46.00 soles

Oriente niño: 42.00 soles - AGOTADO

Sur: 25.00 soles

Sur niño: 15.00 soles

Sur personas con discapacidad: 18.00 soles

Norte visita: 25.00 soles

Promo oriente U+Chankas: 80 soles

Oriente 70.00 soles

Occidente: 130.00 soles.

¿Dónde juega Melgar vs Universitario por el Clausura 2025?

El escenario elegido para el duelo por la fecha 8 del Torneo Clausura es el Estadio Monumental de la UNSA, ubicado en la ciudad de Arequipa. Este recinto deportivo tiene la capacidad de albergar a más de 40.000 personas.