¿Cuándo juega Melgar vs Universitario por el Torneo Clausura 2025?
Melgar recibirá a Universitario en el Estadio Monumental de la UNSA, en el partido por la octava fecha del Clausura 2025 de la Liga 1.
Culminada la jornada FIFA, se retoma la Liga 1 con la emoción a flor de piel por la definición del equipo que será el campeón del Torneo Clausura 2025 y de cómo determinará al ganador de la temporada. Precisamente uno de los duelos que se perfila como el más atractivo de la próxima fecha es el Melgar vs Universitario, que se medirán en Arequipa en un enfrentamiento con pronóstico reservado.
Melgar recibirá a Universitario en un partido decisivo del Clausura. Los cremas, que llegan tras igualar en el clásico frente a Alianza Lima, buscan un triunfo que los mantenga firmes en la lucha por el tricampeonato y refuerce su condición de líderes, un papel que incomoda a más de un candidato al título.
De acuerdo con la programación de la Liga 1, el enfrentamiento ente Melgar vs Universitario se jugará este domingo 14 de septiembre desde las 3.00 p. m. en el horario peruano.
¿En qué canal ver Melgar vs Universitario?
La transmisión del enfrentamiento entre Melgar vs Universitario estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal que tiene los derechos de transmisión de los partidos de local del cuadro arequipeño.
Entradas del Melgar vs Universitario:
Las entradas del partido son vendidas por la boletería virtual de Joinnus.
- Palco dominó: 250.00 soles - AGOTADO
- Butaca central: 230.00 soles
- Butaca lateral norte: 230.00 soles
- Occidente personas con discapacidad: 105.00 soles
- Occidente niño: 90.00 soles - AGOTADO
- Oriente personas con discapacidad: 46.00 soles
- Oriente niño: 42.00 soles - AGOTADO
- Sur: 25.00 soles
- Sur niño: 15.00 soles
- Sur personas con discapacidad: 18.00 soles
- Norte visita: 25.00 soles
- Promo oriente U+Chankas: 80 soles
- Oriente 70.00 soles
- Occidente: 130.00 soles.
¿Dónde juega Melgar vs Universitario por el Clausura 2025?
El escenario elegido para el duelo por la fecha 8 del Torneo Clausura es el Estadio Monumental de la UNSA, ubicado en la ciudad de Arequipa. Este recinto deportivo tiene la capacidad de albergar a más de 40.000 personas.
