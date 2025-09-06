Universitario sumó tres puntos en el Torneo Clausura que ilusiona a los hinchas con el título

Con el objetivo puesto en el título, Universitario de Deportes lucha cada partido como una verdadera final, tanto en el primer equipo, Liga Femenina y demás categorías. En medio del desarrollo del campeonato, los aficionados conocieron una buena noticia que los ilusiona con lograr el objetivo.

Cabe recordar que la ‘U’ es firme candidato para conquistar la temporada, con la presencia de sus referentes y refuerzos en la cancha. De esta manera, esperan celebrar a final de la campaña y sumar una nueva estrella a sus vitrinas con el apoyo de su fiel hinchada merengue.

¿Qué noticia conocieron los hinchas de Universitario en el Torneo Clausura?

Resulta que este sábado 6 de septiembre, el equipo de las ‘Leonas’ sumó tres puntos en la tabla de posiciones al derrotar 4-1 a Carlos A. Mannucci por una nueva jornada de la Liga Femenina donde se mantiene por el camino de la victoria. El conjunto crema no tiene margen de error en esta segunda parte de temporada si aspira a campeonar.

Como se recuerda, Alianza Lima se quedó con el Torneo Apertura al vencer en las finales de ida y vuelta a Universitario, por lo que tiene la primera opción de quedarse con el título nacional por segundo año consecutivo.

La ‘U’ se puso en ventaja en el primer tiempo con goles de Catalina Usme, Geraldine Cisneros y Xioczana Canales, mientras Diana Chávez se encargó de descontar de penal. Con esta victoria, las ‘Leonas’ sumaron 21 puntos y se mantienen en lo más alto de la tabla de posiciones.

