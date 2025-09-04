¿Salidas? Universitario sorprende con importante mensaje sobre cuatro titulares: "Éxitos..."

Universitario continúa con sus preparativos durante los entrenamientos de la selección peruana. Los cremas buscan conquistar la Liga 1 y celebrar junto a su hinchada el tricampeonato nacional. Por ello, el club espera contar con todas sus principales figuras. En ese contexto, los merengues sorprendieron a sus seguidores al difundir un inesperado mensaje dirigido a cuatro de sus jugadores más importantes.

Resulta que, Universitario sorprendió a sus hinchas con una inesperada publicación en sus redes sociales que rápidamente impactó a los hinchas, ya que era dirigida a cuatro jugadores que han sido claves a lo largo de la temporada: Andy Polo, César Inga, Jairo Concha y José Rivera.

Lejos de tratarse de un mensaje de despedida, la publicación se debió a que estos futbolistas afrontarán uno de los partidos más importantes del año, pero vistiendo la camiseta de la selección peruana, que este jueves 4 de septiembre se enfrentará a Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

En ese contexto, el club crema utilizó sus plataformas digitales para enviar un mensaje de aliento a la ‘Bicolor’ y, en especial, a sus jugadores que han sido considerados para este trascendental encuentro. "¡A defender con garra nuestros colores! Éxitos a la selección peruana y a los convocados cremas en su partido de hoy por las Eliminatorias 2026", fue el mensaje que publicó el club acompañado de una gráfica.

Universitario envió un mensaje de suerte a sus jugadores previo al Perú vs Uruguay.

Jairo Concha y Andy Polo podrían ser titulares ante Uruguay

El DT de Perú, Óscar Ibáñez, viene preparando un sorpresivo once para enfrentar Uruguay en Montevideo. En ese contexto, se conoció que Jairo Concha podría ser uno de los jugadores que tomen la batuta en el mediocampo y el encargado de mover los hilos del equipo. El volante ha venido destacando en la temporada y podría tener su oportunidad.

Por su parte, Andy Polo es otro de los jugadores que podría ser titular, aportando toda su velocidad y jerarquía por las bandas. No obstante, esta decisión dependerá de su estado físico, luego de que se informase que no completó el último entrenamiento por molestias. Mientras que, César Inga y José Rivera deberán esperar su oportunidad en el banquillo.

Próximo partido de Universitario en la Liga 1

Por su parte, el resto del plantel de Universitario continúa con sus entrenamientos para no perder el ritmo en el Torneo Clausura de la Liga 1. El equipo dirigido por Jorge Fossati se prepara para un duro desafío ante Melgar. Este encuentro está programado para disputarse en el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa el 14 de septiembre a las 3:00 p.m. (hora peruana).