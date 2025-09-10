Canelo Álvarez lanza fuerte comentario sobre Crawford previo a pelea: "La verdad no me gusta..."

Este sábado 13 de septiembre Canelo Álvarez enfrentará a Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos, y pondrá en juego su campeonato indiscutible de peso supermediano. Previo al encuentro, el boxeador mexicano sorprendió declarando sobre su rival y acerca de lo importante que será este enfrentamiento en líneas generales.

"Me siento muy contento por todo lo que hemos logrado. No hay límites, me preguntaban '¿y qué más sigue?'. No sabemos que nos depara el universo, pero sé que tiene cosas muy buenas para mí", comenzó precisando el deportista de 35 años nacido en Guadalajara. Asimismo, aseguró que esta será la pelea más grande de boxeo en la historia debido a todo lo que se está involucrando.

Canelo Álvarez habló sobre Terence Crawford

A Canelo Álvarez le preguntaron por Terence Crawford y sobre cuál es el grado de estima que le tiene, sobre todo porque la antesala ha sido sumamente tranquila y sin insultos como suelen hacer a veces algunos oponentes, con la finalidad de encender el enfrentamiento y llamar la atención de los espectadores. El mexicano fue firme al respecto.

"La verdad es que no me gusta comenzar a decirnos cosas para vender la pelea, porque no hay necesidad. Creo que los peleadores de las mejores libras por libras, que están en el Top, saben que es garantía de una gran pelea. Y a los demás hay que enseñarles que se necesita respeto mutuo y que arriba das lo mejor de ti para ganar", señaló el reconocido boxeador.

Finalmente, Canelo Álvarez fue consultado sobre cómo se siente en Las Vegas y cómo fue el recibimiento que le dieron los aficionados en todo el país de Norteamérica. "Me recibieron muy bien. Agradecido por el apoyo que siempre me han brindado desde el día uno que vine a Estados Unidos", sentenció.

¿Dónde ver EN VIVO Canelo Álvarez vs. Terence Crawford?

La transmisión del enfrentamiento de box entre Canelo Álvarez vs. Terence Crawford será mediante la señal de Netflix para todo el continente. Asimismo, para aquellos que no cuenten con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming, podrán seguir la pelea a través del diario Líbero.