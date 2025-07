La complicada situación que atraviesa el 'team' de Canelo Álvarez: Eddy Reynoso responde a las acusaciones de antidopaje

El boxeo ha captado la atención internacional, no por las brillantes peleas programadas para la afición, sino por los recientes casos de dopaje que involucran a reconocidos pugilistas. Uno de ellos es Francisco Chihuas Rodríguez, miembro del Team Canelo y vinculado al preparador Eddy Reynoso. Sin embargo, este último aseguró no tener relación deportiva con el boxeador: "No permitiré que se ensucie mi nombre con especulaciones o noticias sin fundamento".

Eddy Reynoso sobre las acusaciones contra Francisco "Chihuas" Rodríguez

El entrenador mexicano emitió un comunicado a través de sus redes sociales con respecto a la situación que afronta uno de los participantes del Team Canelo, 'Chihuas'. "No soy entrenador ni manager de Francisco, a quien tuve el gusto de conocer en persona apenas el día de ayer"; dejó en claro su rol con el pugilista.

Reynoso mencionó que su única interacción con el boxeador fue para brindar respaldo a la promoción y patrocinio de la marca No Boxing No Life. "No tuve participación de ninguna clase en esa pelea, ni estuve presente en ella, por lo tanto no daré declaraciones al respecto", escribió en el documento. No obstante, mostró su solidaridad a Rodríguez, aunque dependerá de la voluntad de Dios.

Comunicado de Eddy Reynoso

Asimismo, manifestó que es injusto las responsabilidades que se le atribuyen por la difusión de una foto apoyando a su compatriota, ya que, su labor como manager no está relacionado con los planes de nutrición de los combatientes. "No cocino para los peleadores, no compro su comida, no les doy ni recomiendo suplementos, y desde luego, no les doy sustancias prohibidas", se lee en el comunicado.

Eddy Reynoso opina sobre el control antidopaje

El entrenador reafirmó su compromiso con el deporte del box y defendió las acciones que toman las organizaciones con respecto al control que se someten los contrincantes para descartar consumo de sustancias ilícitas. "Apoyo las pruebas de droga y el boxeo limpio, y espero que todas las personas con las que trabajo compartan los mismos valores", concluyó.