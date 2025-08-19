0
Fluminense vs América de Cali EN VIVO por Copa Sudamericana

Actualización en la MLB | Los Blue Jays podrán recuperar a la estrella Vladimir Guerrero Jr. en la semana

El dominicano no fue considerado en la alineación del enfrentamiento del martes 19 de agosto. Al menos dos encuentros, Guerrero tuvo que salir por lesión.

Darlyn De La Cruz
Vladimir Guerrero fue retirado del lineup en el juego contra los Piratas por la MLB.
Vladimir Guerrero fue retirado del lineup en el juego contra los Piratas por la MLB. | Imagen: MLB
Vladimir Guerrero Jr. encendió las alarmas en los Blue Jays al ser retirado del primer juego contra los Pittsburgh Piratas por molestias en la parte posterior de la pierna izquierdo. Tras una resonancia magnética, el mánager reveló que el dominicano presenta una inflamación en el tendón de la corva, por lo que su recuperación será evaluada día a día. Al no tratarse de una lesión grave, se espera que pueda regresar al campo durante el fin de semana.

¿Volverá Vladimir Guerrero Jr. con los Blue Jays?

Los Blue Jays, líderes del grupo de la División Este de la Liga Americana, buscan vencer la mayoría de partidos restantes de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) con el objetivo de alargar la distancia contra los Yankees, quienes se encuentran en la segunda posición, y asegurar su clasificación a la siguiente ronda. Sin embargo, la franquicia enfrenta un desafío al no poder contar con su estrella en la primera base.

Durante la quinta entrada en la derrota contra los Piratas por 5-2 en Pensilvania, Guerrero mostró gesto de incomodidad que fue obligado a abandonar el campo del PNC Park. "Está bien. Fue después de esa racha, obviamente. A estas alturas del año, todos están un poco cansados, y eso le irritó el tendón. Es solo rigidez", explicó el mánager John Schneider posterior al duelo, indicando que el beisbolista pasaría por una resonancia magnética.

Su salida repentina tuvo una consecuencia favorecedora, ya que evitó una lesión grave. La autoridad del equipo mencionó que Vladimir padece de una inflamación en el tendón de la corva y que será considerado día a día. Según estudios médicos, este tipo de malestar suele ser de 5 días a 3 semanas entre reposo y fisioterapia. Por lo tanto, en el mejor de los casos, regresaría en el fin de semana contra los Marlins.

¿Qué juegos se perderá Vladimir Guerrero Jr. en la MLB?

Vladimir Guerrero Jr. se perderá con los Blue Jays la serie de los Piratas y primeros juegos contra los Marlins. El equipo de Pensilvania posee una agenda apretada con programaciones constantes y un día de descanso, jueves. Cabe mencionar que el dominicano acumula un promedio en esta temporada 2025 de .298/.396/.498 con 30 dobles, 21 jonrones, 69 carreras impulsadas y 83 carreras anotadas.

