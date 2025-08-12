- Hoy:
Pete Alonso supera los 250 jonrones con los Mets, pero varios venezolanos ya lo habían logrado en la MLB
El venezolano con mayor jonrones en la historia fue Miguel Cabrera con 511 HR en 21 temporadas. Actualmente, se encuentra activo jugando para los Tigers.
Los New York Mets vencieron por 13 a 5 a los Atlanta Braves en un juego correspondiente a la Liga Nacional Este. Ante este resultado, Pete Alonso también celebró al superar su marca personal, convirtiéndose en líder de jonrones con los Mets con más de 250 conexiones efectivas. Sin embargo, esta cifra ya ha sido alcanzada y superada por ocho venezolanos, siendo el más reciente José Altuve.
¿Qué venezolanos superaron los 250 jonrones en la MLB?
Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB)fijas diversas metas tanto individuales como grupales, y cada logro alcanzado pro un jugador es festejado con éxito porque le permite impulsar su crecimiento y lo acerca a la élite del deporte. Además, para los extranjeros destacar en la liga estadounidense representa un mérito adicional porque enorgullece a su país de origen.
Entre las regiones latinas con mayor presencia, Venezuela destaca por contar con figuras que han consolidado exitosamente su carrera profesional en la MLB, participando también en eventos de exhibición como el Home Run Derby (HR) y Juegos de las Estrellas. Este fin de semana, José altuve acaparó los titulares porque llegó a los 250 jonrones con los Astros de Houston, siendo el noveno venezolano en superar este récord.
Tony Armas conectó 251 cuadrangulares en 14 temporadas, mientras que Bobby Abreu 288 HR tras jugar en cuatro campañas adicionales. No obstante, el compatriota con la valla más alta por romper es Miguel Cabrera, quien acumuló 511 jonrones en 21 periodos. A continuación, repasa la lista de los ocho beisbolistas de la Vinotinto más sobresaliente con este registro:
- José Altuve | 250 jonrones
- Tony Armas | 251 HR | 14 Temporadas
- Bobby Abreu | 288 HR | 18 Temporadas
- Salvador Pérez | 294 HR | 15 Temporadas
- Eugenio Suárez | 313 HR | en actividad
- Andrés Galarraga | 299 HR | 19 Temporadas
- Miguel Cabrera | 511 HR | en actividad
¿Qué récord hizo Pete Alonso con los Mets?
Pete Alonso conectó 27 jonrones en la temporada 2025 ante los Bravos este martes 12 de agosto. Siendo así que el Oso Polar convirtió el máximo de cuadrangulares con los Mets con 253, superando a Darryl Strawberry (252), quien está fuera de actividad, David Wright (242) y Mike Piazza (220).
