Ni Ronald Acuña Jr. ni Agustín Ramírez | Esta figura emblemática alcanzará un hito en la historia de la MLB

Las Grandes Ligas del Béisbol (MLB) han sorprendido a todos los fanáticos con el anuncio de la participación de una nueva figura para los próximos juegos del calendario oficial. Jen Pawol marcará un hito en la liga al convertirse en la primera mujer árbitra en dirigir un juego de temporada regular, rompiendo una barrera de más de un siglo en el deporte profesional estadounidense.

Jen Pawol hará su debut en la MLB

La MLB acaba de demostrar un paso importante en la reducción de la brecha de la desigualdad de género en los roles ocupacionales al seleccionar a Jen Pawol como árbitra del encuentro del fin de semana entre los Atlanta Braves y los Miami Marlins. La autoridad en el diamante se mostró entusiasmada con la oportunidad, agradeciendo a los organizadores por confiar en su labor.

La estadounidense de 48 años comenzó su carrera a principios de los 90', cuando un trabajador de la escuela secundaria West Milford de Nueva Jersey le invitó para que le acompañe como árbitro. Pawol no lo dudó y aceptó, pese a que el salario de ese entonces era de 15 dólares por partido. "No tenía ni idea de lo que hacía, pero me puse el equipo y canté bolas y strikes, así que estaba dentro", expresó Jen.

Su talento y determinación le permitió ascender a diversas categorías, llegando a dirigir en las ligas menores en 2016. Siete años después estuvo en la Triple-A como la primera mujer en arbitrar el juego de campeonato. Otro reconocimiento sucedió en 2024, dado que ocupó un espacio en la terna arbitral en el partido de Spring Training.

Atlanta Braves vs. Miami Marlins: horario y fecha del tercer juego

Antes de irse al descanso, los Miami Marlins se enfrentarán a los Atlanta Braves en cinco juegos por la MLB. Sin embargo, la fecha más intensa entre ambos será el sábado 9 de agosto porque contarán con una jornada doble, es decir, jugarán dos partidos: uno a las 2:15 p.m. ET y el otro a las 8.15 p.m. ET, según el horario en Estados Unidos. Te compartimos los cinco duelos: