Shohei Ohtani en alerta: la estrella japones Munetaka Murakami podría llegar a la MLB y convertirse en su nuevo rival
La MLB cuenta en su plantilla 2025 con un aproximado de 13 jugadores japoneses activos, entre ellos, la estrella All-Star Shohei Ohtani de los Dodgers.
Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) podrían presenciar en un futuro cercano un duelo de impacto entre destacadas figuras japonesas, con Shohei Ohtani como principal protagonista. El presidente de los New York Mets, David Stearns, se encuentra en Japón para evaluar de cerca a su posible fichaje de cara a la temporada 2026: Munetaka Murakami.
Shohei Ohtani tendría nuevo rival en la MLB: Munetaka Murakami
La MLB se posiciona entre las competiciones más prestigiosas para los beisbolistas, siendo así que abrió sus puestas a estrellas japonesas en 1964 con la llegada de Masahiro Murakami: primer jugador nacido en Japón. Desde la fecha, han brillado talentos como Hideo Nomo e Ichiro Suzuki, este último incorporado recientemente al Salón de la Fama de la MLB 2025.Directivo de los Mets asistirá al juego de Munetaka Murakami. | Redes: Yakyu Cosmopolita
En redes sociales circula una imagen donde se observa a Stearns a las afueras del estadio Meiji Jingu en Tokio. El directivo se encontraba en la zona para asistir al duelo de este martes 12 de agosto entre las Estrellas de la bahía de Yokohama y las Golondrinas de Yakult con el objetivo de seguir a quien podría convertirse en su próxima estrella.
A finales del año pasado, se rumoreaba que Munetaka Murakami jugará la campaña 2025 por última vez en la liga profesional de su país, dado que entre sus proyectos estaría firmar con un equipo de la MLB. Aquel informe no estaría lejos que suceda, dado que el bateador llegaría en la próxima temporada baja, en caso los Mets se encarguen de asegurarlo.
El japonés tuvo un periodo complicado, ya que solo logró disputar 14 juegos de la Liga Central y en el juego actual, conectó un jonrón de dos carreras. Sin embargo, posee una trayectoria de élite: cuatro veces All-Star, obtuvo la Triple Corona de bateo en 202 y fue considerado el Jugador Más Valioso de la Liga Central en 2021 y 2022. El interés apunta a incorporarlo para el siguiente año, lo que abriría la puerta a una rivalidad ofensiva de alto nivel con Ohtani en los diamantes de la MLB.
¿Cuántos japoneses disputan la temporada 2025 de la MLB?
La MLB inició la temporada 2025 con casi 13 beisbolistas activos nacidos en Japón en sus rosters, marcando un incremento progresivo respecto a años anteriores. Dentro de ellos, 4 integran equipos de la Liga Americana, mientras que los otros 9 militan en la Liga Nacional. Repasemos a las estrellas que prometen protagonizar grandes momentos en el diamante
Liga Americana
- Sugano Tomoyuki (Baltimore Orioles) – Lanzador
- Yoshida Masataka (Boston Red Sox) – Jardinero izquierdo
- Maeda Kenta (Detroit Tigers) – Lanzador
- Kikuchi Yūsei (Los Angeles Angels) – Lanzador
Liga Nacional
- Senga Kōdai (New York Mets) – Lanzador
- Ogasawara Shinnosuke (Washington Nationals) – Lanzador
- Imanaga Shōta (Chicago Cubs) – Lanzador
- Suzuki Seiya (Chicago Cubs) – Jardinero derecho
- Ohtani Shōhei (Los Angeles Dodgers) – Lanzador/designado
- Yamamoto Yoshinobu (Los Angeles Dodgers) – Lanzador
- Sasaki Rōki (Los Angeles Dodgers) – Lanzador (debutante)
- Matsui Yūki (San Diego Padres) – Lanzador
- Darvish Yū (San Diego Padres) – Lanzador
