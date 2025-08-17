- Hoy:
Orgullo latino en la MLB | El dominicano Samuel Basallo debutó en la victoria de los Orioles con una marca inédita
El dominicano brilló en el 2023 al obtener el premio al Jugador Más Valioso de la Liga de Carolina y ser reconocido como el Mejor Prospecto de la MLB.
Los Baltimore Orioles se impusieron ante los Houston Astros por 12-0 para acumular su 57° victoria en la División de la Liga Americana Este. Uno de los más destacados del juego fue el juvenil Samuel Basallo, quien debutó en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB). El dominicano registró una marca de 1 hit que impulsó dos carreras.
¿Cuándo debutó el dominicano Samuel Basallo en la MLB?
Samuel Basallo llegó a los Orioles en inicios del 2021 como agente libre internacional, mediante el programa de reclutamiento de jóvenes talentos ajenos de los Estados Unidos. El dominicano se desempeña en la posición de primera base e inició su camino profesional en 2022 en las ligas menores con la filial de los DSL Orioles en la Dominican Summer League.
Su destacado desempeño y habilidad con el bate lo llevaron a ser reconocido un año después como el Jugador Más Valioso de la Liga de Carolina con los Delmarva Shorebirds, además de ser nombrado el Mejor Prospecto de la MLB. El ascenso en su carrera continuó en 2024, al incorporarse a los Bowie Baysox en la Doble A, donde se consolidó como una de las grandes promesas de la organización. A mediados del presente año, dio el salto inesperado al integrarse al equipo principal.
"No hay mejor sensación que recibir esa llamada de tu familia. Mi papá es muy especial para mí. Significa mucho para mí. Recibir esa llamada de él y de mi familia significa todo para mí", expresó el dominicano posterior a la noticia. En el juego de la jornada del domingo ante los Astros en el Daikin Park, Basallo formó parte del lineup con una marca de 4-1 por dos carreras impulsadas y un hit en su primera aparición.
Próximos cinco encuentros de los Orioles en la MLB
Pese a la celebración, los Orioles se encuentran con una larga distancia de la clasificación a la siguiente ronda y del comodín, al posicionar en último lugar de la División de la Liga Americana Este con 57-67 y un promedio de .460. Sin embargo, el resto de partidos de la temporada le permitirá a la franquicia ofrecer más minutos a los nuevos prospectos de cara al siguiente año. Basallo podría volver aparecer en los siguientes encuentros ante los Red Sox este lunes 18 de agosto, y los Astros nuevamente.
- Orioles vs. Red Sox | lunes 18 y martes 19 de agosto
- Astros vs. Orioles | del jueves 21 al domingo 24 de agosto
- Red Sox vs. Orioles | del lunes 25 al jueves 28 de agosto
