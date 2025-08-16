¿Jhoan Durán volverá a jugar en la MLB? Los Phillies revelaron los resultados de la radiografía del dominicano

Los Philadelphia Phillies cayeron por 2-0 ante los Washington Nationals en la jornada del sábado por las Grandes Ligas del Béisbol (MLB). Pese a la derrota, el manager de los Filis Rob Thomson dio buenas noticias al confirmar que su estrella Jhoan Durán se sentía tranquilo tras los resultados negativos de la radiografía en el tobillo, por lo que el dominicano podría volver al campo en los próximos días.

¿Los Phillies podrán contar con Jhoan Durán?

Durante el mercado activo de traspasos, los Twins llegaron a un acuerdo con los Filis para enviar a Jhoan Duran a Filadelfia a cambio de dos prospectos: el receptor Eduardo Tait (18 años) y el lanzador Mick Abel (23). Esta decisión fue planeada para que el plantel de Rob Thomson pueda fortalecer su bullpen y consolidarse como líder en la lucha por el título de la División Este de la Liga Nacional.

En el juego del viernes por la segunda fecha consecutiva ante los Nationals, el dominicano sufrió una aparente lesión en el tobillo derecho cuando recibió un fuerte tiro del swing del rival DeJong. El relevista intentó recuperar la pelota, pero antes de llegar a la base, empezó a cojear. El dolor fue notorio que tuvo que ser retirado del campo en camilla en busca de asistencia médica inmediata.

El mánager Rob Thomson señaló que el jugador de los Phillies se encuentra mejor. "Las radiografías salieron limpias, así que ahora se siente como si, al impactarle el tobillo, le hubiera tocado un nervio y luego le quedara una especie de 'pie muerto", sostuvo la autoridad. Asimismo, Durán confirmó que no siente nada malo, ya que ayer no tenía fuerza en la pierna y ahora está normal como si no hubiera pasado.

Pese a no estar en la alineación titular ante los National, el dominicano realizó su rutina previo al duelo sin mostrar deficiencias tras abandonar el montículo un día después. Se espera que Jhoan regrese al campo en la siguiente semana contra los Marines porque entre los planes de Thomson es que el relevista no pase más de cuatro días libres.

¿Jhoan Durán es el único lastimado en los Phillies?

Jhoan Durán aún no ha sido enviado a la lista de lesionados, dado que su dolor era momentáneo y los resultados salieron negativo. Sin embargo, Zack Wheeler tiene un desenlace diferente, puesto que este sábado 16 de agosto ingresó al listado de lesionados por un coágulo sanguíneo en el lado derecho del tronco.