Orgullo latino en la MLB | Los Cleveland Guardians remontaron a los Miami Marlins con la destacada actuación de José Ramírez

Los Cleveland Guardians consiguieron vencer a los Miami Marlins por 9-4, en una remontada donde la principal figura fue José Ramírez en la jornada del jueves de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB). El panameño se ha consolidado en el roster oficial con sus destacadas actuaciones y las salvadas impresionantes que en el juego logró conectar 3 hits para permitir que la franquicia pueda alcanzar el comodín de clasificación a los playoffs.

José Ramírez aportó en la remontada de los Guardians frente a los Marlins

Los Guardians recibieron en el Progressive Field (Ohio) a los Marlins, quienes habían ganado un día anterior por una diferencia abismal de 9 carreras. El entrenador Stephen Vogt alistó su roster imponente con el objetivo de buscar una conquista. Steven Kwan, Ángel Martínez, Nolan Jones, José Ramírez, entre otros, conformaron la alineación titular.

Durante el partido, la franquicia de Ohio inició perdiendo por 3-0 en la primera entrada, sin embargo, a la jugada siguiente apareció el panameño Ramírez para concretar un sencillo productor gracias a la caída de la recepción de su compañera Austin Hedgers. Producto de ello, el desenlace fue diferente para el resultado a favor de los Guardians.

La actuación de Ramírez significó mucho más al convertirse en el tercero con 977 carreras efectivas en la historia de la franquicia, superando a Kenny Lofton. Cabe resaltar que la tercera base ha permanecido en sus 13 años desde que debutó en la MLB, en los Guardians, y consiguió disputar 7 veces el Juego de las Estrellas.

¿Cuándo volverá a jugar José Ramírez con los Guardians?

Los Guardians se encuentran en la segunda posición de la Liga Americana Central por una distancia abismal con los líderes del grupo, Detroit Tigers. Sin embargo, aún hay esperanzas en continuar con la competencia rumbo al título, ya que estaría cerca de adquirir el último comodín por la tabla general. Para ello, deberá continuar ganando los próximos duelos de la mano de José Ramírez, que próximamente se enfrentará a los Atlanta Braves este viernes 15 de agosto.