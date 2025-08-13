Buenas noticias en la MLB: Ronald Acuña Jr. volvería al roster de los Bravos de Atlanta

Ronald Acuña Jr. continúa siendo la gran ausencia de los Bravos de Atlanta, quienes actualmente se encuentran en la cuarta posición de la División Este de la Liga Nacional. Sin embargo, un vocero de la franquicia reveló que el venezolano volvería al roster en los próximos días, posiblemente para enfrentar a los White Sox, ya que ha mostrado una evolución satisfactoria de las molestias en la pantorrilla.

¿Ronald Acuña volverá al roster de los Bravos de Atlanta?

Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) presentó una baja sensible al confirmarse que Ronald Acuña sería incluido en la lista de lesionados de 10 días el pasado 30 de junio. Desde la fecha, el jardinero no ha integrado el plantel titular, dado que permanece en recuperación en la pantorrilla.

Tal indica que el dolor habría disminuido considerablemente porque se ha observado al pelotero practicando turnos al bate, fildeando pelotas y ejercicios de carrera. Asimismo, el periodista Mark Bowman informó que los Bravos podrían reincorporar al venezolano pronto. "Snit dijo que espera que Acuña sea activado en los próximos días", se lee en el anuncio.

Lo más probable es que Acuña vuelva la próxima semana durante la jornada triple frente a los White Sox, según estimaciones del periodo de recuperación de la lesión de grado 1 en la pantorilla.

¿Qué puesto ocupan los Bravos en la Liga Nacional?

Los Bravos de Atlanta han mostrado mejoras en los últimos encuentros; sin embargo, necesitan de una mejora significativa en el desempeño si desean clasificar a la siguiente ronda en lucha por el campeonato. Actualmente, el equipo dirigido por Brian Snitker se posicionan en la cuarta ubicación de la Liga Nacional Este con un registro de 51 victorias y 68 derrotas.

Esta posición no lograrían avanzar a los playoffs, debido a que según el formato de la MLB acceden los líderes de cada división y las franquicias que obtienen el comodín. En su grupo, los Philadelphia Phillies encabezan la tabla por 18 juegos por encima, y en caso de la repesca, la situación tampoco es favorable: ocupan la novena posición con una distancia considerable de la última plaza disponible.