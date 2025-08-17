- Hoy:
Fernando Tatis Jr. responde al ataque recibido en el juego de los Dodgers vs. los Padres: "Para mí..."
El dominicano lideró el último juego del fin de semana y conectó un doblete al hueco, que permitió a los Padres tomar la ventaja en la tercera entrada.
Los San Diego Padres perdieron el liderato al caer en los tres juegos ante los Angeles Dodgers por la División de la Liga Nacional Oeste de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB). Esta rivalidad ha demostrado un nivel alto de competitividad que en varias ocasiones se presentía que se sobrepasaba los límites al afectar el bienestar de los jugadores. Uno de los más perjudicados fue Fernando Tatis Jr., quien aseguró que los pelotazos no son intencionales, sino consecuencia de la euforia del momento.
Pete Alonso supera los 250 jonrones con los Mets, pero varios venezolanos ya lo habían logrado en la MLB
Fernando Tatis Jr. responde al ataque recibido en el juego de la MLB
Fernando Tatis Jr. comenzó su carrera profesional en los Estados Unidos tras ser firmado en el draft internacional del 2015 como prospecto internacional proveniente de la República Dominicana. Cuatro años después, logró debutar en la liga profesional con los Padres, convirtiéndose en el jugador más joven en aparecer en la alineación titular del juego inaugural en la franquicia.
Desde la fecha, se mantuvo fiel con el equipo de San Diego, destacándose lo suficiente para ser llamado en tres ocasiones a los Juegos de las Estrellas (2021,2024 y 2025). El dominicano tuvo un complicado inicio de mes; sin embargo, no ha defraudado con su desempeño tanto en la defensa como en el bateo, posicionándose como una pieza clave para los enfrentamientos ante los Dodgers, quienes amenazaban con superarlos en la cima de la tabla, objetivo que sí se concluyó.
Tatis al estar presente en el campo, recibía diversos lanzamientos que aparentaban ser agresivos a su bienestar, recordando un antecedente sufrido en junio pasado, aunque el jardinero opinó todo lo contrario. "Acabamos de tener una muy buena conversación sobre béisbol. Eso fue todo, pero somos profesionales allí y, ya saben, tenemos una buena conversación sobre béisbol y todos están en un buen lugar. Para mí no fue (intencional), en el momento. ¿Pero cuántas veces me han golpeado ya?", expuso el beisbolista.
¿Fernando Tatis Jr. sería el mejor defensor de la MLB?
Fernando Tatis es más reconocido por su destreza ofensiva con el bate, pero esta temporada no pudo demostrar su nivel habitual. No obstante, se perfila como el mejor defensor de la liga, ocupando actualmente el segundo lugar del ranking con un promedio de 18, por debajo de Pete Crow-Armstrong con la mínima diferencia. Posiblemente, al cierre de la campaña pueda obtener el reconocimiento como el mejor en la posición.
