Velódromo de la Videna vibró con el torneo selectivo de talntos Pickleball 2025

Competencia reunió a deportistas de diferentes regiones como La Libertad, Ayacucho, Pasco, Arequipa, Cusco y Lima.

    Redacción Líbero
    El velódromo de la Videna IPD fue el escenario perfecto para la realización del Torneo Selectivo de Talentos Pickleball 2025, que se desarrolló en dos días de competencia y reunió a deportistas de regiones como La Libertad, Ayacucho, Pasco, Arequipa, Cusco y Lima, en un evento que contó con el apoyo del Instituto Peruano del Deporte.

    El objetivo del selectivo fue iniciar con el primer ranking nacional de jugadores peruanos de pickleball y con ello empezar a identificar a los próximos representantes del Perú en competencias internacionales.

    Se inició con éxito el Torneo Selectivo de Talentos Pickleball

    Los ganadores de esta edición destacaron por su talento y compromiso en cada partido, consolidándose como las nuevas promesas del pickleball nacional en las categorías junior, open, senior y parapickleball.

    Asimismo, este torneo buscó designar a los futuros integrantes del Team Perú que nos representarán en la Copa Mundial de Pickleball 2025, a realizarse en Fort Lauderdale, Estados Unidos, siendo Patricia Ku y Diego Gonzales los notables ganadores de los cupos de la categoría open. Mientras tanto, para la categoría senior, Charo Chisolm y Juan Panchano fueron los de mejor desempeño.

    En la competencia también participaron alumnos de la Academia IPD, quienes mostraron un importante nivel. Asimismo, se les hizo un reconocimiento a todos los jugadores juniors, jóvenes promesas que llegaron desde La Libertad, Pasco y Ayacucho.

