Velódromo de la Videna vibró con el torneo selectivo de talntos Pickleball 2025

El velódromo de la Videna IPD fue el escenario perfecto para la realización del Torneo Selectivo de Talentos Pickleball 2025, que se desarrolló en dos días de competencia y reunió a deportistas de regiones como La Libertad, Ayacucho, Pasco, Arequipa, Cusco y Lima, en un evento que contó con el apoyo del Instituto Peruano del Deporte.

El objetivo del selectivo fue iniciar con el primer ranking nacional de jugadores peruanos de pickleball y con ello empezar a identificar a los próximos representantes del Perú en competencias internacionales.

PUEDES VER: Se inició con éxito el Torneo Selectivo de Talentos Pickleball

Los ganadores de esta edición destacaron por su talento y compromiso en cada partido, consolidándose como las nuevas promesas del pickleball nacional en las categorías junior, open, senior y parapickleball.

Asimismo, este torneo buscó designar a los futuros integrantes del Team Perú que nos representarán en la Copa Mundial de Pickleball 2025, a realizarse en Fort Lauderdale, Estados Unidos, siendo Patricia Ku y Diego Gonzales los notables ganadores de los cupos de la categoría open. Mientras tanto, para la categoría senior, Charo Chisolm y Juan Panchano fueron los de mejor desempeño.

En la competencia también participaron alumnos de la Academia IPD, quienes mostraron un importante nivel. Asimismo, se les hizo un reconocimiento a todos los jugadores juniors, jóvenes promesas que llegaron desde La Libertad, Pasco y Ayacucho.