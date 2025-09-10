Mundial de Vóley Masculino 2025: programación, tabla de posiciones y dónde ver los partidos
Este viernes 12 de septiembre inicia el Mundial de Vóley Masculino 2025. Brasil, Argentina, Colombia y Chile son los representantes sudamericanos.
Desde el viernes 12 de septiembre al domingo 28 de septiembre se disputará el XXI Campeonato Mundial de Voleibol Masculino 2025 en Filipinas. Por Sudamérica tenemos a países como Brasil, Argentina, Colombia y Chile que sueñan con hacer historia. Aquí te dejamos la programación completa, tabla de posiciones de cada grupo y dónde ver los partidos en vivo.
Programación del Mundial de Vóley Masculino 2025
Viernes 12
- 06:00 Filipinas vs Túnez - GRUPO A
- 21:00 Estados Unidos vs Colombia - GRUPO D
- 21:30 Canadá vs Libia - GRUPO G
Sábado 13
- 00:30 Cuba vs Portugal - GRUPO D
- 01:00 Japón vs Turquía - GRUPO G
- 04:30 Alemania vs Bulgaria - GRUPO E
- 05:00 Países Bajos vs Qatar - GRUPO B
- 08:00 Eslovenia vs Chile - GRUPO E
- 08:30 Polonia vs Rumania - GRUPO B
- 21:30 Argentina vs Finlandia - GRUPO C
Domingo 14
- 00:30 Irán vs Egipto - GRUPO A
- 01.00 Ucrania vs Bélgica - GRUPO F
- 04:30 Serbia vs R. Checa - GRUPO H
- 05:00 Francia vs Corea del Sur - GRUPO C
- 08:00 Brasil vs China - GRUPO H
- 08:30 Italia vs Argelia - GRUPO F
- 21:00 Cuba vs Colombia - GRUPO D
- 21:30 Turquía vs Libia - GRUPO G
Lunes 15
- 00:30 Alemania vs Chile - GRUPO E
- 01:00 Japón vs Canadá - GRUPO G
- 04:30 Eslovenia vs Bulgaria - GRUPO E
- 05:00 Países Bajos vs Rumania - GRUPO B
- 08:00 Estados Unidos vs Portugal - GRUPO D
- 08:30 Polonia vs Qatar - GRUPO B
- 21:00 Brasil vs R. Checa - GRUPO H
- 21:30 Argentina vs Corea del Sur - GRUPO C
Martes 16
- 00:30 Irán vs Túnez - GRUPO A
- 01:00 Ucrania vs Argelia - GRUPO F
- 04:30 Filipinas vs Egipto - GRUPO A
- 05:00 Francia vs Finlandia - GRUPO C
- 08:00 Serbia vs China - GRUPO H
- 08.30 Italia vs Bélgica - GRUPO F
- 21:00 Portugal vs Colombia - GRUPO D
- 21:30 Qatar vs Rumania - GRUPO B
Miércoles 17
- 00:30 Bulgaria vs Chile - GRUPO E
- 01:00 Canadá vs Turquía - GRUPO G
- 04:30 Estados Unidos vs Cuba - GRUPO D
- 05.00 Polonia vs Países Bajos - GRUPO B
- 08:00 Eslovenia vs Alemania - GRUPO E
- 08:30 Japón vs Libia - GRUPO G
- 21:00 Brasil vs Serbia - GRUPO H
- 21:30 Finlandia vs Corea del Sur - GRUPO C
Jueves 18
- 00:30 Egipto vs Túnez - GRUPO A
- 01:00 Bélgica vs Argelia - GRUPO F
- 04:30 Filipina vs Irán - GRUPO A
- 05:30 Francia vs Argentina - GRUPO C
- 08:00 R. Checa vs China - GRUPO H
- 08:30 Italia vs Ucrania - GRUPO F
Tabla de posiciones del Mundial de Vóley Masculino 2025
GRUPO A
- Filipinas
- Irán
- Egipto
- Túnez
GRUPO B
- Polonia
- Países Bajos
- Qatar
- Rumania
GRUPO C
- Francia
- Argentina
- Finlandia
- Corea del Sur
GRUPO D
- Estados Unidos
- Cuba
- Portugal
- Colombia
GRUPO E
- Eslovenia
- Alemania
- Bulgaria
- Chile
GRUPO F
- Italia
- Ucrania
- Bélgica
- Argelia
GRUPO G
- Japón
- Canadá
- Turquía
- Libia
GRUPO H
- Brasil
- Serbia
- R. Checa
- China
¿Dónde ver el Mundial de Vóley Masculino 2025?
La transmisión de todos los partidos del Mundial de Vóley Masculino estará a cargo del canal DIRECTV. Además, el canal oficial VBTV también pasará en vivo y en directo todos los encuentros.
