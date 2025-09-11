Universitario impactó a sus hinchas tras confirmar la salida de dos figuras: "Nuevo rumbo"

Universitario de Deportes mantiene firme su objetivo de conquistar todos los títulos posibles en la temporada. En la Liga 1 se mantienen en el liderato y también vienen destacando en los torneos de menores, en el fútbol femenino y en la Liga Peruana de Vóley, donde ultiman detalles para el inicio de campaña. En medio panorama, el cuadro crema sorprendió al anunciar la salida de dos de sus figuras.

Universitario confirmó la salida de dos figuras

Durante la presentación de los refuerzos y del comando técnico para la Liga Peruana de Vóley, Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario, fue consultado por los rumores sobre la salida de las argentinas Eliana Pérez y Brenda Graff.

Ante ello, el directivo confirmó que ambas jugadoras no continuarán en el equipo para la nueva temporada, ya que no se logró concretar conversaciones con ellas, por lo que entiende que han decidido tomar otros rumbos.

“Entiendo que ellas han seguido su camino. No he podido conversar con ellas después de que se fueron del club. A Brenda (Graff) la he visto jugar ahora en el Mundial de Voleibol y en la Copa América, donde logró el campeonato. Muy feliz por ella”, expresó Acerbi.

Eliana Pérez y Brenda Graff no seguirán en Universitario.

Asimismo, detalló que Eliana Pérez ya se encuentra recuperada de su lesión y continuará su carrera en otra institución. “Eliana (Pérez), entiendo, debe estar eligiendo un nuevo rumbo aún, pero ya mejor de su lesión. Les deseamos el mayor de los éxitos a las dos”, agregó.

Fichajes de Universitario para la Liga Peruana de Vóley