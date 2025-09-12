¡Batacazo! FPF oficializó al flamante entrenador de la selección peruana: "Un nuevo capítulo"

¡Oficial! Este viernes, la FPF dio la sorpresa en toda la hinchada nacional luego de confirmar la designación del nuevo técnico de la selección peruana femenina, tras el paso de Emily Lima. Se trata del argentino Antonio Spinelli, quien llega a la Videna con la responsabilidad de demostrar toda su experiencia profesional.

FPF anunció a su flamante director técnico

"Comienza un nuevo capítulo para la Bicolor Femenina. El DT Antonio Spinelli asume la dirección técnica de nuestra selección femenina", señalaron en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

En aquel anuncio que se compartió a través de las redes sociales, también se pudo observar que Jean Ferrari, actual Director General de Fútbol de la FPF, participó de la presentación del estratega con pasado en Chivas de México.

Antonio Spinelli fue anunciado como nuevo DT de la selección peruana femenina/Foto: X

Antonio Spinelli llega a la selección peruana femenina en lugar de Emily Lima

La llegada del estratega Antonio Spinelli se da luego de la salida de la brasileña Emily Lima, quien dejó la selección peruana femenina a finales del mes de junio tras una discreta participación del combinado nacional en la Copa América Femenina que se disputó en Ecuador.

¿Quién es Antonio Spinelli?

Antonio Spinelli tiene 45 años y una amplia experiencia desde muy joven dirigiendo a un histórico club de su Argentina como el equipo femenino de Racing Club, así como coordinador de las Divisiones Inferiores y la reserva de la 'Academia'. De la misma forma, hace poco tuvo paso por las Chivas de México desde 2023 al 2024. Ahora llega a la FPF con el objetivo de hacer historia.

FPF confirmó la llegada de Antonio Spinelli para la selección femenina/Foto: X

¿Qué dijo Jean Ferrari tras la oficialización de Antonio Spinelli?

Desde Videna, Jean Ferrari resaltó por todo lo alto el fichaje de Spinelli, de quien señaló es un DT que tiene el perfil ideal para marcar el comienzo de una nueva era en el fútbol femenino.

"Es el punto de partida de un cambio, de una restructuración. Traer un entrenador con esas características enfocado principalmente en un tema de estructuración, y Antonio Spinelli tiene esas características, ese perfil. He tenido la oportunidad de hablar con otros tantos entrenadores y Antonio es la persona en la que yo confío va a hacer un cambio estructural que es lo que necesitamos", indicó el directivo de la FPF.