Gianluca Lapadula impacta con firme publicación luego de la eliminación de Perú al Mundial - FOTO

La selección peruana afrontó las fechas finales de las Eliminatorias 2026 sin la presencia de Gianluca Lapadula. Dado que el atacante se encontraba inactivo, el estratega Óscar Ibáñez decidió dejarlo fuera de la convocatoria en estos cotejos que confirmaron la eliminación de la Bicolor a la Copa del Mundo.

Gianluca Lapadula y su publicación en redes

Es evidente que el 'Bambino' tenía como prioridad el definir su futuro en medio de esta temporada europea. Se sabe que no era seguro su continuidad en Spezia, por lo que buscaba oportunidades al no ser considerado en la pretemporada. Sin embargo, ahora prácticamente confirma su estadía en el cuadro italiano para seguir peleando el ascenso a Serie A.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Lapadula confirma a su estilo que seguirá vinculado a Spezia al ser portada del choque ante Empoli por la tercera jornada de la Serie B de Italia. En los pasados encuentros del certamen en mención y Copa Italia, nuestro compatriota no fue considerado y desde los portales internacionales lo catalogaron de inactivo, por lo que esta publicación denota una grata noticia para el delantero de 35 años.

Gianluca Lapadula y su publicación luego de días en silencio.

Gianluca Lapadula podría volver a la selección peruana

Sabiendo que Perú quedó fuera del Mundial y que habrá dos fechas FIFA en octubre y noviembre, se estima que la selección peruana pueda convocar a Gianluca Lapadula en lo que vaya ganando continuidad con el primer equipo de Spezia. El 'Bambino' ha confirmado su compromiso con la Bicolor hasta que lo determinen los técnicos, por lo que se aferra a seguir dando todo de sí por el país.

Partido de Spezia vs Empoli con Gianluca Lapadula

Este partido por la tercera jornada de la Serie B de Italia entre Spezia de Gianluca Lapadula en casa de Empoli se juega el domingo 14 de septiembre a partir de las 12:30 hora peruana (19:30 horas de Italia).