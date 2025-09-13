0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la Liga 1

Gianluca Lapadula impacta con firme publicación luego de la eliminación de Perú al Mundial - FOTO

Uno de los jugadores que mantuvo silencio durante varias semanas fue Gianluca Lapadula, quien vivió desde Italia la eliminación de Perú al Mundial 2026.

Diego Medina
Gianluca Lapadula se pronunció luego de no ser considerado en la selección peruana.
Gianluca Lapadula se pronunció luego de no ser considerado en la selección peruana. | Foto: Difusión
COMPARTIR

La selección peruana afrontó las fechas finales de las Eliminatorias 2026 sin la presencia de Gianluca Lapadula. Dado que el atacante se encontraba inactivo, el estratega Óscar Ibáñez decidió dejarlo fuera de la convocatoria en estos cotejos que confirmaron la eliminación de la Bicolor a la Copa del Mundo.

Selección peruana tomó decisión sobre Néstor Gorosito.

PUEDES VER: Selección peruana tomó firme decisión sobre Néstor Gorosito para dirigir a la Bicolor: "Está…"

Gianluca Lapadula y su publicación en redes

Es evidente que el 'Bambino' tenía como prioridad el definir su futuro en medio de esta temporada europea. Se sabe que no era seguro su continuidad en Spezia, por lo que buscaba oportunidades al no ser considerado en la pretemporada. Sin embargo, ahora prácticamente confirma su estadía en el cuadro italiano para seguir peleando el ascenso a Serie A.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Lapadula confirma a su estilo que seguirá vinculado a Spezia al ser portada del choque ante Empoli por la tercera jornada de la Serie B de Italia. En los pasados encuentros del certamen en mención y Copa Italia, nuestro compatriota no fue considerado y desde los portales internacionales lo catalogaron de inactivo, por lo que esta publicación denota una grata noticia para el delantero de 35 años.

Gianluca Lapadula

Gianluca Lapadula y su publicación luego de días en silencio.

Gianluca Lapadula podría volver a la selección peruana

Sabiendo que Perú quedó fuera del Mundial y que habrá dos fechas FIFA en octubre y noviembre, se estima que la selección peruana pueda convocar a Gianluca Lapadula en lo que vaya ganando continuidad con el primer equipo de Spezia. El 'Bambino' ha confirmado su compromiso con la Bicolor hasta que lo determinen los técnicos, por lo que se aferra a seguir dando todo de sí por el país.

Partido de Spezia vs Empoli con Gianluca Lapadula

Este partido por la tercera jornada de la Serie B de Italia entre Spezia de Gianluca Lapadula en casa de Empoli se juega el domingo 14 de septiembre a partir de las 12:30 hora peruana (19:30 horas de Italia).

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Álvaro Barco respondió a la polémica de Ruidíaz contra Universitario: "De muy mal gusto..."

  2. ¡Batacazo! FPF oficializó al flamante entrenador de la selección peruana: "Un nuevo capítulo"

  3. ¡Una máquina! Alianza Lima aplastó 7-0 y logró una valiosa clasificación a la semifinal del torneo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano