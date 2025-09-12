DT de Spezia confirmó drástica medida con Gianluca Lapadula para la temporada: "Intentaremos..."

El futuro de Gianluca Lapadula fue una de las grandes novelas de la temporada, luego de perder protagonismo en el Spezia. Sin embargo, tras el cierre del mercado de fichajes, el delantero de la selección peruana se quedó en el club y ahora tendrá que luchar por ganarse un lugar en el equipo. En ese contexto, el técnico del conjunto italiano sorprendió al revelar la drástica medida que tomaron con el delantero.

Resulta que Luca D’Angelo, entrenador del Spezia, declaró a los medios y brindó detalles sobre la situación de nuestro compatriota en el club italiano, tras no concretarse su fichaje por otro equipo ni su posible regreso al Pescara.

Al respecto, el estratega aseguró que actualmente el 'Bambino' trabaja con normalidad junto al plantel. "(Gianluca) Lapadula siempre estuvo integrado a nivel humano. Estuvo en el mercado y, una vez cerrada la ventana, volvió con nosotros", explicó.

¿Qué medida tomó el Spezia con Gianluca Lapadula?

Asimismo, el estratega de 54 años también fue enfático al revelar si Gianluca Lapadula será considerado en el equipo para la presente temporada de la segunda división del fútbol italiano. Luego de haber sido declarado como transferible y no haber disputado ni un solo minutos en las dos primeras jornadas

"Lo está haciendo bien, entrena con el equipo y, sin duda, es un valor añadido para nosotros, así que intentaremos aprovecharlo durante los partidos", aseveró, despejando los rumores sobre el futuro deportivo del atacante nacional.

Gianluca Lapadula volverá a ser considerado con el Spezia.

De esta manera, Gianluca Lapadula tendrá la oportunidad de volver a sumar minutos en la Serie B de Italia y mantenerse en el máximo nivel competitivo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Gianluca Lapadula con Spezia?

Según se pudo conocer por medio del medio italiano Spezia 1906, Gianluca Lapadula acordó con la directiva de su club una renovación de contrato por 2 años. De esta forma, su nuevo vínculo será hasta 2027.

¿Cuánto vale Gianluca Lapadula?

Según el portal especializado en fichajes Transfermarkt, el valor de mercado actual de Gianluca Lapadula es de 750 mil euros a sus 35 años. Esta cifra representa una caída respecto al 2024, cuando militando en Cagliari alcanzaba una cotización de 1 millón de euros.