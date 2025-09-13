Oliver Sonne rompe su silencio tras solo jugar 5 minutos con la selección peruana: "Siempre..."

Uno de los jugadores que no logró tener los minutos esperados con la selección peruana fue Oliver Sonne. El lateral danés-peruano venía sumando partidos con Burnley de la Premier League de Inglaterra, por lo que su suplencia fue tema de debate durante varios días. Ahora, el mismo futbolista decidió romper su silencio y dejar tajante mensaje en redes sociales.

Tras estar en Inglaterra con miras al duelo de su club ante Liverpool por Premier League, Oliver Sonne decidió poner fin a las especulaciones sobre su sentir y compartir unas postales con camiseta de la Bicolor. Conjuntamente a ello, el lateral de 24 años deja un firme mensaje de "siempre" con un corazón denotando su compromiso con el equipo.

Es claro que hay un sinsabor por no tener la continuidad esperada con la selección mayor, pero por parte del futbolista hay la convicción de seguir trabajando con su equipo y que esto se refleje en las próximas decisiones del nuevo comando técnico de la Bicolor para las próximas fechas FIFA.

Publicación de Oliver Sonne con camiseta de la selección peruana. Foto: Instagram Oliver Sonne.

Oliver Sonne ovacionado en el Estadio Nacional

El futbolista de Burnley fue uno de los jugadores más ovacionados en el Estadio Nacional durante el partido de la selección peruana ante Paraguay. Oliver Sonne no ingresaba al campo y la hinchada comenzó a corear su nombre para que Óscar Ibáñez le dé unos minutos. Faltando cinco minutos para el cierre del compromiso, cuando el marcador era adverso, el estratega puso al lateral y la hinchada celebró su presencia.

Oliver Sonne enfrenta a Liverpool

Dejando atrás lo vivido con la selección peruana, Oliver Sonne ahora se concentra con Burnley de cara al partido ante Liverpool por la Premier League de Inglaterra. Nuestro compatriota espera sumar minutos ante uno de los líderes del certamen y dejar en claro su buen momento futbolístico. Este choque está programado para el domingo 14 de septiembre a las 08:00 horas de Perú (13:00 horas GMT).