Selección peruana tomó firme decisión sobre Néstor Gorosito para dirigir a la Bicolor: "Está..."
Luego de quedar eliminados del Mundial 2026, la selección peruana tomó decisión inmediata sobre Néstor Gorosito pensando en el próximo proceso de clasificatorias.
La selección peruana comienza el plan para definir a su nuevo director técnico de cara al proceso clasificatorio 2030. En medio de ello, uno de los nombres que sonó en el entorno de la FPF fue Néstor Gorosito, actual DT de Alianza Lima. Es por ello, que se reveló la decisión de la Bicolor con relación al estratega argentino.
Durante el programa de L1 MAX, el periodista Gustavo Peralta manifestó la decisión de la selección peruana con respecto a Néstor Gorosito. Y es que no figura como opción para asumir las riendas del equipo mayor, ya que está en Alianza Lima y, además, no tiene el aparente perfil que buscan desde la Federación.
Se pudo conocer, que desde la FPF se estima tener un técnico con experiencia en Eliminatorias de cara al proceso del Mundial 2030. Asimismo, Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación, viajará directamente a los países elegidos de los respectivos estrategas tentativos.
"Jean Ferrari posiblemente va a viajar a hacer las entrevistas en el exterior. Lo que hacía en la 'U', luego encontrará una terna de tres y la definición final. La FPF apunta a tener un técnico fuerte, con experiencia en Eliminatorias. Gorosito es un técnico que seguramente sea interesante, pero no se está negociando con él. No es un candidato, a parte está en Alianza", reveló el periodista.
(VIDEO: L1 MAX)
Néstor Gorosito concentrado en Alianza Lima
Hoy por hoy, no hay negociaciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) con Néstor Gorosito para dirigir a la Bicolor. De hecho, respetan su labor con Alianza Lima y no quieren desestabilizar su desempeño al mando de los blanquiazules, quien no solo pelean por lograr el título de la Liga 1, sino por su representación nacional en la Copa Sudamericana 2025.
