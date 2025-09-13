Valera se defendió de las críticas con fuerte mensaje por no jugar con Perú: "Ninguna excusa..."

La selección peruana se despidió de las Eliminatorias 2026 perdiendo sus dos últimos partidos ante Uruguay y Paraguay sin anotar goles. Uno de los que fue baja en el equipo fue Álex Valera, quien recibió una ola de críticas por parte de los hinchas pues consideran que volvió a renunciar a la Bicolor. Días después de culminado el proceso clasificatorio, el delantero rompió su silencio y se refirió al tema de su ausencia en la última convocatoria.

Previo a su viaje a Arequipa con Universitario, el atacante de 29 años aseguró que en esta oportunidad tuvo que ausentarse del combinado nacional por lesión y no debido a problemas personales que lo alejaron en anteriores llamados. Además, fue tajante al cuestionar a sus críticos pues ellos piensan con sus palabras, que la FPF no tiene profesionales de calidad y si quieren salir de dudas, deberían preguntarle a ellos.

"Más que fastidio, yo sé lo que estoy haciendo con mi trabajo. Estoy haciendo las cosas bien. En esta oportunidad fue por una lesión, todas las críticas dan a afirmar que en la selección no hay profesionales de calidad. Si me desconvocaron fue porque el médico me revisó, no fue ninguna excusa ni por los problemas anteriores que tuve, sino simplemente por una lesión. En todo caso, deberían preguntarles a los que me evaluaron para sacarse de dudas y no estar inventando cada cosa", declaró en entrevista con Latin Jax Media.

Video: Jax Latin Media

Álex Valera aclaró que no tiene problemas con Guerrero y Carrillo

Mucho se puso en entredicho que 'Valegol' rechazaba representar a la Blanquirroja debido a que tenía una pelea con referentes como Paolo Guerrero y André Carrillo, pero el propio atacante desmintió esos rumores, los cuales no saben de dónde han surgido.

"Yo con Paolo (Guerrero) me llevo bien. Para mí es un referente del fútbol. No tengo ningún problema con él ni con Carrillo. No sé de donde salió ese invento y hasta ellos mismos lo han dicho. No sé que está pasando, tantas cosas que inventan no sé que quieren lograr. La cosas en la selección ya pasaron y no sé si están buscando culpables o quieren limpiarse ellos mismos, pero hay que comenzar a asumir. Estoy dispuesto a jugar por la selección y nunca en la vida voy a ir y hacerme el lesionado", agregó.

¿Desde cuándo Álex Valera no juega con la selección peruana?

Hasta el momento, Álex Valera tiene un total de 20 apariciones con la selección peruana. Sin embargo, por diferentes motivos no ha podido vestir la Bicolor hace 10 meses. La última vez que jugó un partido con el combinado patrio fue el 19 de noviembre pasado en la derrota por la mínima diferencia ante Argentina por la fecha 12 de las Eliminatorias 2026.