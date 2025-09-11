Néstor Gorosito y las 3 razones que lo ponen en la mira de la FPF como DT de Perú

Tras la salida confirmada de Óscar Ibáñez, Néstor Gorosito aparece como una opción en la FPF para asumir la selección peruana. Su buen presente en Alianza Lima, con la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y la cercanía que logra con los futbolistas lo han colocado en la órbita de la Videna, aunque por ahora solo se menciona de manera reservada.

Jean Ferrari, director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), iniciará una búsqueda exhaustiva para elegir al nuevo entrenador de la Bicolor. En ese proceso, uno de los nombres que empieza a ganar respaldo es el de Néstor 'Pipo' Gorosito, quien cuenta con muy buenas referencias de los jugadores de Alianza Lima. Su estilo, similar al de Ricardo Gareca por el toque paternalista y el discurso de confianza hacia el futbolista peruano, lo convierte en una alternativa atractiva.

Otro punto es el conocimiento que adquirió en los 10 meses que lleva dirigiendo en nuestro país. Se puede adaptar a la altura, conocer al 100% los déficit y los aciertos para plasmar su trabajo en favor de ser protagonista de cara al Mundial del 2030.

Por el momento no existió ninguna conversación por parte de Videna de forma directa con Néstor Gorosito, pero su nombre viene analizándose en la interna. La idea es no cometer errores que pueden costar caros y apostar por un experimentado es opción.

Las 3 razones que ponen como firme candidato a Néstor Gorosito

Llegada a los jugadores. La buena relación que tiene con los futbolistas le puede caer bien a la interna. El parecido con Ricardo Gareca y su manejo del plantel es una de las claves.

Sus logros con Alianza Lima. Su buen presente en el club 'blanquiazul' y pelear en la Copa Sudamericana lo convierte en un candidato importante para asumir.

Conoce el medio. Sabe el manejo de la Liga 1 e incluso la idiosincrasia del futbolista peruano. Es un punto a su favor para ser candidato.