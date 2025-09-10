Alianza Lima tomó radical decisión con Josué Estrada tras haberlo contratado: "A falta de..."

Durante el mercado de fichajes a mitad de año, Alianza Lima se reforzó con futbolistas como Sergio Peña, Alessandro Burlamaqui, Gaspar Gentile y Josué Estrada. Precisamente respecto al último futbolista es que los blanquiazules tomaron una radical decisión sobre su futuro, esto a solo dos meses de haberlo contratado. A continuación te contamos todos los detalles de esta información.

Mediante sus redes sociales, el periodista Gerson Cuba dio a conocer que el comando técnico de los íntimos, encabezado por el entrenador Néstor Gorosito, tomará en cuenta al lateral peruano para el partido contra Deportivo Garcilaso en el Estadio Alejandro Villanueva del próximo sábado 13 de agosto a las 19.00 horas, por la fecha número 8 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Según informó el comunicador, a falta de partidos de práctica porque varios de sus futbolistas fueron convocados a la selección peruana para la última fecha doble de Eliminatorias 2026, Josué Estrada es quien se perfila como una de las opciones principales para arrancar como defensa central en Alianza Lima. Recordemos que esta no es la posición habitual del hombre que llegó procedente de Cienciano del Cusco.

Josué Estrada firmó a mediados de año por Alianza Lima.

De esta manera, no cabe duda que Néstor Gorosito prepara un renovado once inicial para el duelo ante Deportivo Garcilaso en Matute, donde está obligado a ganar para no alejarse de Universitario y los primeros puestos del Torneo Clausura. Eso sí, las novedades estarán, en su mayoría, a nivel defensivo debido a que tanto Carlos Zambrano como Renzo Garcés se encuentran suspendidos debido a una sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la FPF.

¿Por qué fueron sancionados Carlos Zambrano y Renzo Garcés?

Ambos centrales de Alianza Lima recibieron duras sanciones tras el fallo emitido por la Comisión Disciplinaria. Renzo Garcés fue suspendido cuatro fechas por supuestamente haber insultado al árbitro en el clásico contra Universitario y Carlos Zambrano fue inhabilitado dos jornadas por presuntos gestos provocadores contra los hinchas de la 'U' en el Estadio Monumental. Sin duda alguna dos duras bajas para el club.

Asimismo, la situación no acaba ahí debido a que Néstor Gorosito también fue sancionado con seis partidos de suspensión, mientras que Héctor Ordóñez (delegado) y Giacomo Scerpella (psicólogo) recibieron cuatro fechas. Eso sí, esto solo aplica en la Liga 1, ya que en la Copa Sudamericana tanto los futbolistas como cuerpo técnico están totalmente habilitados para disputar los cuartos de final ante la U de Chile.