Guillermo Viscarra celebró repechaje de Bolivia al Mundial 2026 con firme mensaje: "Yo..."

Tras haber derrotado 1-0 a Brasil en El Alto de La Paz, la selección de Bolivia quedó en la séptima casilla de las Eliminatorias Conmebol y clasificó al repechaje para el Mundial 2026. Los altiplánicos sueñan con volver a la cita internacional de la FIFA luego de tres décadas y por ello Guillermo Viscarra, portero de Alianza Lima, festejó junto a todos sus compañeros en el vestuario.

Si bien no fue titular en el último partido del proceso clasificatorio, 'Billy' fue fundamental en varios encuentros para La Verde y por ello los blanquiazules decidieron contratarlo esta temporada. Ahora, a la espera de conocer a su rival en la repesca continental, el conocido guardameta no dudó en celebrar con todo el plantel boliviano y compartió el emotivo momento en su cuenta oficial de Instagram.

En el video se observa a Guillermo Viscarra saltando y cantando un tema que dice "Yo, borracho...", mientras los demás destapaban botellas y se bañaban en el camerino, empapados de alegría. De esta manera, la selección de Bolivia se encuentra cada vez más cerca de volver a una Copa del Mundo, campeonato al cual no clasifican desde su recordada participación en Estados Unidos 94'.

¿Contra quién juega el repechaje Bolivia?

De momento, Bolivia (Conmebol) y Nueva Caledonia (OCF) son los únicos países que aseguraron el repechaje, aunque hay otros como Senegal (CAF), Emiratos Árabes Unidos (AFC), Honduras (Concacaf), y Trinidad y Tobago (Concacaf) que por ahora están clasificando a esta instancia. Sin embargo, los boletos a la Copa del Mundo no se definirán como dicta la tradición.

Ahora habrá un mini torneo en el que las seis selecciones competirán por un cupo al Mundial 2026. Los mejores posicionados en el ranking FIFA esperan en sus respectivas finales, mientras que los cuatro restantes se eliminarán en semifinales. Lamentablemente, La Verde deberá jugar playoffs al menos que en los amistosos de septiembre y octubre escale puestos. Así va por ahora la clasificación:

Senegal (Puesto 20) - CAF

Emiratos Árabes Unidos (Puesto 68) - AFC

Bolivia (Puesto 78) - Conmebol*

Honduras (Puesto 82) - Concacaf

Trinidad y Tobago (Puesto 101) - Concacaf

Nueva Caledonia (Puesto 152) - OFC*

Si tenemos en cuenta el ranking FIFA actual, Senegal y Emiratos Árabes esperan a sus respectivos rivales.