Alianza Lima a un paso de recibir millonaria suma de dinero por Guillermo Viscarra

Las buenas noticias no paran en Alianza Lima. Tras haber clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde enfrentarán a la U de Chile en duelos de ida y vuelta, los blanquiazules conocieron que se encuentran a un paso de recibir una enorme suma de dinero por su guardameta Guillermo Viscarra, quien ha tenido una gran temporada y también es habitual convocado a la selección boliviana.

Para tranquilidad de los hinchas de La Victoria, no se trata de la transferencia de su portero, sino de un premio que recibirán gracias al futbolista de La Verde. No obstante, los íntimos deberán esperar unos cuantos meses para hacer oficial esta ganancia económica, ya que podría perderlo todo a último minuto. Todo depende de si los altiplánicos se hacen con el repechaje continental de la FIFA.

Resulta que el máximo ente del fútbol mundial otorga una fuerte suma de dinero a los clubes que aporten futbolistas a la Copa del Mundo, y recientemente la selección de Bolivia clasificó a la repesca tras quedar en la séptima casilla de las Eliminatorias 2026 al vencer a Brasil 1-0 en El Alto de La Paz. Con ello, Guillermo Viscarra aguarda para conocer a su rival y si vence accederá al prestigioso torneo internacional.

Bolivia clasificó al repechaje del Mundial 2026.

En el Mundial 2022, la FIFA le pagó a los clubes 10.950 dólares al día por cada futbolista suyo que haya sido convocado a una selección concursante. Si esto se repite, a Alianza Lima le caerá esta fuerte suma de dinero por cada jornada que La Verde se mantenga en competición, independientemente si juegue o no. Con ello, los íntimos serían el único equipo del Perú con un jugador en la Copa del Mundo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Guillermo Viscarra en Alianza Lima?

El nacido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, llegó esta temporada a Alianza Lima y tiene contrato hasta diciembre del 2026. Sin embargo, por sus destacadas actuaciones en momentos decisivos, probablemente el conjunto blanquiazul decida hacerle una ampliación de contrato dentro de las próximas semanas.