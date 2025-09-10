Alianza Lima solicitó cambio de árbitro para partido ante Deportivo Garcilaso en Matute: "Exigimos"
Diego Haro fue el elegido de la CONAR para ser el árbitro principal del partido entre Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2025.
Alianza Lima hizo formal su solicitud a la CONAR y Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que el árbitro Diego Haro no sea el responsable de dirigir su próximo partido en Matute ante Deportivo Garcilaso por la jornada 8 del Torneo Clausura. Se difundió el comunicado de los blanquiazules que genera reacción en millones de aficionados.
Este documento la dio a conocer el periodista Carlos Benavente, quien deja en claro que Víctor Hugo Carrillo, actual presidente de la CONAR, emita un fallo ante esta solicitud que se da previo al encuentro ante los cusqueños en el Estadio Alejandro Villanueva.
Evidentemente, el foco está en Diego Haro, pero también se especifica en el documento que hay un pedido anticipado para que el árbitro Augusto Alfredo Menéndez Laos tampoco sea uno de los jueces elegidos para los siguientes compromisos de los blanquiazules en partidos oficiales de la Liga 1.
"Exigimos que se realicen las gestiones internas en CONAR y se atienda nuestro pedido íntegramente, con la URGENCIA DE MODIFICAR LA DESIGNACIÓN del señor Diego Mirko Haro Sueldo como árbitro principal para nuestro siguiente encuentro, así como que no vuelva a ser designado para arbitrar partidos del Club Alianza Lima", se lee en el documento.Alianza Lima solicita que Diego Haro no dirija el partido ante Deportivo Garcilaso. Foto: Difusión.
Alianza Lima no quiere a Diego Haro en sus partidos de Liga 1
No solo concierne al partido ante Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura, sino en todos los compromisos que le resten en la presente temporada 2025. Es claro la negativa del Club Alianza Lima con relación al juez peruano, por lo que se verá la medida de la CONAR ante este pedido especial en medio de la Liga 1.Alianza Lima no quiere que Diego Haro dirija sus partidos de Liga 1.
