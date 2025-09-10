Viscarra tras clasificar al repechaje con Bolivia: "Se vienen cosas lindas con Alianza Lima"

Luego de haber finalizado las Eliminatorias sudamericanas 2026, los jugadores regresan a sus clubes para continuar con la temporada, como es el caso de Guillermo Viscarra. El arquero de 32 años se mostró emocionado al volver al Perú por haber conseguido la clasificación al repechaje con la selección de Bolivia; sin embargo, ya está enfocado en lo que se le viene con Alianza Lima.

Cabe recordar que la última participación de la 'Verde' en un Mundial fue en el año 1994, por lo que este gran paso de regresar a una Copa del Mundo fue muy celebrado por los hinchas altiplánicos y esperan al rival que enfrentarán en unos meses en México.

“Estoy con mucha alegría por cumplir con el objetivo y ahora solo me queda enfocarme en Alianza Lima para los partidos que se nos vienen. Ya habrá tiempo para evaluar a los rivales que nos toque en el repechaje. Realmente ha sido una enorme alegría para el país, que tanto lo necesitaba”, empezó diciendo Viscarra en una entrevista con Jax Latin Media.

“Nosotros nos hicimos fuertes de local, sin duda la localía nos ayudó para ganar algunos puntos que necesitábamos para conseguir este repechaje y ahora todos estamos muy contentos por lo que conseguimos”, agregó el experimentado guardameta.

Guillermo Viscarra quiere ganar la Copa Sudamericana con Alianza Lima

Dejando de lado a la selección boliviana, Guillermo Viscarra apuntó a los objetivos que tiene con Alianza Lima, tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana, donde ya se confirmó que tendrán como rival a la Universidad de Chile en los cuartos de final.

“Ahora se vienen cosas muy lindas con Alianza, realmente estamos muy bien concentrados en conseguir la Copa Sudamericana y el campeonato local. Por ello, tenemos que cambiar el chip rápidamente. Tenemos un partido lindo ante la U. de Chile e intentaremos hacer bien las cosas como lo venimos haciendo", finalizó.