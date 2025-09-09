¡Conmovedor! La reacción de Guillermo Viscarra al clasificar al repechaje con Bolivia - VIDEO
El guardameta de Alianza Lima, Guillermo Viscarra no ocultó su felicidad de lograr el objetivo al vencer a Brasil por la última fecha de Eliminatorias 2026.
En un emocionante partido, Bolivia venció a Brasil por la última fecha de las Eliminatorias 2026 y logró la ansiada clasificación al repechaje rumbo al Mundial. Como era de esperarse, esto generó diversas reacciones de los hinchas y propios jugadores como fue el caso de Guillermo Viscarra.
PUEDES VER: DT de Colombia, Néstor Lorenzo, dio duro mensaje sobre Venezuela tras ganar 6-3: "Es muy..."
Y es que el guardameta de Alianza Lima fue captado por una de las cámaras de la transmisión del encuentro celebrando, al igual que sus compañeros, este importante paso de la ‘Verde’. Aunque no tuvo minutos en la cancha del estadio de El Alto, vivió a su estilo el trascendental duelo contra la ‘Canarinha’.
Guillermo Viscarra y su emotiva reacción tras el Bolivia vs Brasil
El árbitro dio por concluido el compromiso y se desató la algarabía en las cuatro tribunas del recinto deportivo que lució un lleno total. Levantando las manos y con la mirada al cielo tras abrazar a algunos miembros del equipo, el popular ‘Billy’ celebró el pase al repechaje.
¿Cómo será el formato del repechaje a Mundial 2026?
Este nuevo formato tendrá a seis países en la lucha por los dos últimos boletos a la Copa del Mundo 2026. Se dividirán en dos llaves de tres equipos, los cuales están distribuidos en base al Ranking FIFA. Esta clasificación puede variar de acuerdo a cómo se cierren los partidos oficiales. De momento, los equipos que se encuentran en esta instancia son los siguientes:
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50