- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga 1
- Eliminatorias 2026
- Selección Peruana
- La Tinka
Partidos de hoy en vivo, jueves 11 de septiembre: programación y dónde ver TV
Programación de partidos en vivo a disputarse jueves 11 de septiembre. Agenda completa, horario y canales de transmisión.
El fútbol no se detiene y este jueves arranca una nueva fecha en diversas ligas de Sudamérica. Para ello, aquí te dejamos la programación completa de los partidos en vivo más importantes a disputarse este jueves 11 de septiembre. El enfrentamiento entre Cruzeiro vs Atlético Mineiro es uno de los duelos que más destacan.
PUEDES VER: ¿Cuándo juega Bolivia el repechaje y quién será su rival para clasificar al Mundial 2026?
Partidos de hoy en Primera División Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Belgrano vs San Martín San Juan
|TyC Sports, ESPN Premium
Partidos de hoy en Copa Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:30
|Nacional vs Plaza Colonia
|GolTV, Disney+
|18:30
|Universitario de Salto vs Atlético Florida
|18:30
|Cerro Largo vs Tacuarembó
Partidos de hoy en Copa de Brasil
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:30
|Cruzeiro vs Atlético Mineiro
|Amazon Prime Video
|19:30
|Botafogo vs Vasco da Gama
|SporTV, Globo, Premiere
Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50