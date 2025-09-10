0

Partidos de hoy en vivo, jueves 11 de septiembre: programación y dónde ver TV

Programación de partidos en vivo a disputarse jueves 11 de septiembre. Agenda completa, horario y canales de transmisión.

Sandra Morales
Partidos de hoy jueves 11 de septiembre
El fútbol no se detiene y este jueves arranca una nueva fecha en diversas ligas de Sudamérica. Para ello, aquí te dejamos la programación completa de los partidos en vivo más importantes a disputarse este jueves 11 de septiembre. El enfrentamiento entre Cruzeiro vs Atlético Mineiro es uno de los duelos que más destacan.

Partidos de hoy en Primera División Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Belgrano vs San Martín San JuanTyC Sports, ESPN Premium

Partidos de hoy en Copa Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
18:30Nacional vs Plaza ColoniaGolTV, Disney+
18:30Universitario de Salto vs Atlético Florida
18:30Cerro Largo vs Tacuarembó

Partidos de hoy en Copa de Brasil

HORARIOPARTIDOSTV
17:30Cruzeiro vs Atlético MineiroAmazon Prime Video
19:30Botafogo vs Vasco da GamaSporTV, Globo, Premiere

Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

